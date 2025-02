"Njeno ponašanje je katastrofa": Mimi Mercedes žestoko isprozivala Mariju Šerifović, podržala je i ova pjevačica

Sukob Marije Šerifović i Mimi Mercedes i dalje se pamti, a budući da se reperka prijavila za PZE, to pitanje je bilo neizbježno.

Reperka Mimi Mercedez je nedavno na konkurs za "PZE" poslala numeru "Turbo žurka" koja se već izdvojila kao ubjedljiv favorit na pomenutom takmičenju.

Mimi je u razgovoru za domaće medije otkrila kako teku pripreme, ali je otkrila i kako danas gleda na prošlogodišnji sukob sa Marijom Šerifović, koja je prošle godine Breskvici dodijelila samo četiri boda, dok je Sajsi MC dala nula, istakavši da je "tako spasila Srbiju".

Mimi se osvrnula na pomenuti događaj, te priznala da je njeno ponašanje bilo katastrofa i da dotičnu osobu čak i ne poznaje.

"Ne poznajem uopšte tu osobu, nikada se nismo vidjele uživo. Njeno ponašanje mi je bilo katastrofa, toliko je bila neumjesna i krindž, uopšte ne mogu da razumijem to. Nije mi bila jasna njena poenta i kako neki judi koji su toliko dugo javne ličnosti nemaju nekog šlifa", rekla je iskreno Mimi.

Pjevačica je priznala i da li se plaši da će je dočekati ista sudbina ako Marija i ove godine bude dio stručnog žirija:

"Da li se plašim da ću dobiti nula poena? Pa neće ona biti ponovo u žiriju dvije godine zaredom. Može da bude? O, moj bože, ne! Šalim se. Nema veze, ja sam tu da napravim pravu turbo žurku, a stvarno ne mogu ni da zamislim kako će žiri to da ocijeni, mada mislim da to i nije nešto čime bi trebalo da se bavim. To je, ono, što se kaže, na sreću! - zaključila je Mimi, a njenu izjavu lajkovala je i Breskvica, koja se takođe našla u centru drame.

