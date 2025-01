JEDNIM HITOM POKORILA ESTRADU, A EVO KAKO JE IZGLEDALA NA POČETKU KARIJERE

Nakon razvoda mnogi kažu da nikada bolje nije izgledala, a malo ko se sjeća kako je izgledala ranije

Jovana Pajić se vratila na muzičku scenu, a jednom pjesmom napravila je opšti haos u javnosti.

Jovana je poslednjih nekoliko mjeseci, od kako je objavila pjesmu, rado viđen gost na mnogim javnim događajima, a po svemu sudeći ne planira da pravi više pauze u muzici.

Pajićeva se na estradi pojavila u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, a od samog starta je bila vrcavi djevojčurak sa prepoznatljivim osmijehom.

Nešto kasnije se udala za kolegu Saleta iz Tropiko benda i potpuno povukla iz javnosti kako bi se posvetila porodici i ćerkicama.

Nakon kraha braka Jovana je odlučila da se vrati na scenu, a pjesmom "Ludilo moje" zaludjela je naciju i napravila spektakularan povratak.

Nedavno je progovorila o braku i razvodu:

"Prosto smo se razvili u različitim smjerovima. Rekla sam: "Ja sam prestala tebe da volim". To je jednostavno tako. Mi možemo biti idealni prijatelji do kraja života, ali u smislu tog zajedničkog života i onoga što su za tebe vrijednosti, što su za mene, kako ja vidim budućnost naše porodice ili moju, djece, uopšte nismo imali više iste poglede", počela je ona u emisiji "Magazin in" i dodala:

"A nije više stvar ni u toj različitosti, već da se ugrožavamo međusobno, i ugrožavamo naše psihičko zdravlje i naše djece", rekla je Jovana.

"Svaka ti čast na hrabrosti da ovako kažeš", rekla joj je Sanja Marinković.

"Voljela bih da se opet zaljubim", dodala je Jovana.

Jovana i Sale su se vjenčali kada je imala samo dvadeset dvije godine.

"Kad imaš dvoje djece, prvo gledaš njihov interes. Imam njih, živim sa njih dvije i to je ono što želim. Voljela bih da se ponovo zaljubim, da imam partnera, da provodimo zajedno vrijeme, da putujemo, ali da budemo na dvije adrese. Vjerujem da samo tako može da traje. Mislim da bi život pod istim krovom bio preveiliki stres za Helenu i Đinu, a sigurno je i da bi nestala magija."