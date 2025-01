Starleta na ivici bankrota, ima petoro djece, sad šokirala svijet "trojkama": "Svi će pomisliti da sam luda"

Kejti Prajs je svijetu predstavila trojke, a zapravo su u pitanju hiper-realistične lutke!

Izvor: Katie Price/Youtube

Starleta Kejti Prajs ponovo je šokirala svijet. Ovoga puta u centru pažnje nisu njene drastične estetske korekcije, bankrot ili problemi sa zakonom. Ona je svojim fanovima predstavila "tri novorođenčeta", dok je pokazivala svoje hiper-realistične "Reborn" lutke u novom YouTube video snimku u četvrtak.

Bivši glamur model, koja ima 46 godina, iznenadila je svoje pratioce još u oktobru kada je podijelila da su njene bebe konačno stigle, da bi potom otkrila da su u stvari lutke.

Ove realistične lutke koštaju između 300 i nevjerovatnih 20.000 funti, i često ih koriste majke koje tuguju zbog gubitka djeteta, piše Daily Mail.

Sada, uoči premijere svog novog Channel 4 šoua o svom IVF putovanju, Kejti je govorila o lutkama u novom video snimku, zajedno sa svojom sestrom Sofijom i dečkom JJ Slejterom. U 12-minutnom klipu, ona se opuštala u krevetu držeći svoju sestričinu Oliv, dok je njena sestra obavljala posao u pozadini.

Zatim se obratila svojih 354.000 pratilaca: "Svi su me pitali onlajn o bebama jer sam postavila slike sa bebama. Dakle, imam svoje bebe - evo ih. Imam IVF šou koji izlazi ove godine, jer sam pokušala i zato što volim bebe. Imam tri novorođenčeta i evo ih."

Bivši zvijezda emisije "Married At First Sight", JJ je zatim otišao u drugu sobu da donese lutke kako bi ih pokazao kameri. Postavljajući ih na krevet i držeći ih zajedno sa Oliv, Kejti je objasnila: "Imam djevojčicu, a to su blizanci. Svi će pomisliti da sam luda."

Nastavila je: "Ove lutke su dobre za ljude koji ne mogu da imaju djecu. Ljude koji su imali mrtvorođene bebe, ljude koji su izgubili bebe. Kompanija zapravo pravi ove lutke za ljude poput njih. I zašto ne biste mogli da budete odrasla osoba i imate lutku? To je ono što ja kažem", objasnila je ovu situaciju, koju su mnogi nazvali morbidnom, dok su neki komentarisali da nikoga ne ugrožavaju ako će ljudima pružiti utjehu.

"Jezivo", "Pravim Reborn lutke i u pravu si, draga, imaju toliko različitih upotreba za mnoge ljude, moji kupci ih obožavaju. Većinom radim sa korenom kose, iako nisam baš zaljubljena u oslikanu kosu. Drago mi je da ti se dopadaju i hvala što se zalažeš za ovaj hobi," "Kejti, imam nekoliko Reborn lutaka i ljudi me zadirkuju misleći da sam luda. Imam ih zbog svog mentalnog zdravlja. Volela bih da me nije briga, ali ipak me pogađa", "Pretjerala si sa operacijama, i pojedi nešto Kejti", zvučali su neki od komentara.

Njen partner je zatim uzeo lutke i rekao da će ih "vratiti u njihove krevete", dok je Kejti nastavila da snima svoj video.

Starletin novi Channel 4 šou, koji će biti emitovan 20. i 21. januara, prati njen IVF put trudnoće sa njenim bivšim Karlom Vudsom. Iako su se razdvojili 2023. godine, bivša glamur manekenkai bivša zvijezda "Love Island"-a su dali su kanalima dozvolu da emituju lični materijal za dvodelni šou.

Karl je rekao za "Closer magazin", da su on i Kejti zajedno izabrali surogat majku, koja je predložila da odu na Kipar da pokušaju, pre nego što su se razdvojili. Dokumentarac u stilu "fly on the wall" ("muva na zidu") će takođe prikazivati svu Kejtinu djecu, ali izvori sa televizije su rekli da njen trenutni dečko JJ Slejter neće biti prisutan.

Kejti inače ima petoro djece, od kojih njen sin Harvi ima skoro 180 kilograma, problem sa ishranom, ali i mnogo zdravstvenih problema, o čemu je javno govorila.

Koje je vaše mišljenje o ovakvim lutkama koje nekima pružaju utjehu, dok ih drugi nazivaju strašnim? Pišite nam u komentarima!

Pogledajte još fotografija iz njenog poslednjeg videa: