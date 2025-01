Navodni ljubavnik Džesike Albe je drug Miloša Bikovića: Priznao da se oseća kao Srbin, a u filmu mu igrao i papa

Čovek koji je povezivan sa slavnom glumicom zapravo je jedan od najpoznatijih filmskih producenata sveta, a zanimljivo je da je svojevremeno i boravio u našoj zemlji.

Izvor: Instagram / bikovic, Instagram / jessicaalba

Džesika Alba konačno je potvrdila da se razvodi, nakon što se nedeljama šuškalo o krahu njenog braka dugog 20 godina. Povod za sumnje dala je sama glumica koja je malo pre nove godine uslikana na, kako se činilo, "dejtu" sa producentom Andreom Jervolinom.

Iako se isprva mislilo da je reč o poslovnom sastanku, očevicima nije promaklo da su Alba i Jervolino bili veoma prisni, kao i da glumica nije nosila burmu.

Jessica Alba goes without wedding ring as she's spotted with Italian producer in Rome ahead of filming new moviehttps://t.co/TrKl2H7JzRpic.twitter.com/ITt6nx1GXr — Daily Mail Online (@MailOnline)December 4, 2024

Paparaci su ih uslikali kada su napuštali restoran, a par nije skidao osmehe sa lica. Da li u pričama o aferi ima istine, nije poznato, no, činjenica je da je Alba nakon skandala koji je izbio u javnosti kada se saznalo za njihovo druženje, objavila da su ona i Keš Voren stavili tačku na brak.

"Godinama sam na putu samospoznaje i transformacije – i kao pojedinac i u partnerstvu s Kešom.

Ponosna sam na to kako smo rasli u našem braku tokom poslednjih 20 godina, ali sada je vreme da započnemo novo poglavlje rasta i razvoja kao pojedinci. Nastavljamo dalje s ljubavlju, dobrotom i poštovanjem jedno prema drugome i zauvek ćemo ostati porodica.

Naša deca ostaju naš najveći prioritet i molimo za privatnost u ovom trenutku", napisala je glumica 16. januara na svom Instagramu.

No, ko je Andrea Jervolino o kom sada mreže ne prestaju da bruje?

Talentovani producent stoji iza nekih od čuvenih blokbastera kao što su: "In Search of Fellini", "All Roads Lead to Rome", "Here and Now", "The Ritual Killer", "Andron", "The Fanatic" i mnogih drugih. On je kreator i brojnih animiranih filmova, a njegovi "Arktički psi" bili su treći najgledaniji film u SAD-u.

Interesantno je da je Andrea u jednom trenutku praktično bio "zarobljen" u Srbiji, s obzirom da ga je ovde zatekla pandemija korona virusa.

Andrea je došao na premijeru filma "Hotel Beograd" nakon što je u Rimu upoznao jednog od naših najpoznatijih glumaca Miloša Bikovića dok su sarađivali na filmu sa Antoniom Bandersaom.

Saradnja se pretvorila u prijateljstvo, te ne čudi što je Jervolino došao u Beograd, a potom je period koji je proveo u našoj zemlji iskoristio i kao priliku da ovde pokrene biznis, nakon što je shvatio da u Srbiji ima mnogo mladih koji se bave animacijom.

Tada je odlučio da otvori "Iervolino Entertainment", a planirana je i izgradnja ogromnog studija koja će se baviti kreiranjem kratkih animiranih sadržaja, a kojima će glasove pozajmljivati i velike holivudske zvezde kao što je to, primera radi, Džoni Dep.

"Mi do sada nismo nikada proizvodili u Srbiji sadržaj koji je bio namenjen svetskoj publici. Zato je ova stvar toliko važna. Jer kada jedna kompanija kakva je Iervolino Entertainment otvori studio u Srbiji, i svi drugi će razmotriti našu zemlju za potencijalna ulaganja. Ne zaboravite samo i na dolazak mnogih holivudskih glumaca u Beograd… Uveren sam da će Srbija biti lider u proizvodnji kratkog animiranog sadržaja. To je plan i njega ćemo ostvariti", rekao je tada Jervolino.

On se osvrnuo i na naše ljude istakavši da voli našu zemlju.

"Imam ogromno poverenje u ljude u Srbiji, Ponekad se čak i sam osećam kao Srbin, zbog velike sličnosti italijanske i srpske kulture. Verujem u ovdašnju kreativnu industriju i izvrsne, mlade umetnike poput Miloša, koji ovde žive i stvaraju", izjavio je producent za Nedeljnik.rs.

Tako, prvi i najbitniji proizvod sa potpisom Iervolino Studios-a iz Srbije bio je animirani serijal "Puffins Impossible", koji je od aprila dostupan na striming platformama Amazon Prime, Apple TV i Google Play i u prvih mesec dana emitovanja naišao na pozitivne reakcije.

Inače, Jervolino se za svet filma zainteresovao još kao dete, kada je sa 16 godina radio kao animator u turističkom odmaralištu.

Svoj prvi film snimio je u rodnom Kasinu, finansiran sredstvima lokalnih trgovaca, a uloge su poverene lokalnom stanovništvu. Svoje filmove je potom prikazivao u školama širom grada, a ubrzo su postali poznati širom Italije.

Ubedio papu da glumi u filmu

Svoj holivudski producentski debi ostvario 2004. godine s hvaljenim filmom "The Merchant of Venice" ("Trgovac iz Venecije"). Potom je producirao velike blokbastere, uključujući Oskarom nominovani "Tell It Like a Woman" (2022), "Lamborghini: The Man Behind the Legend" (2022) i "Ferrari" (2023). Čak je uspeo da ubedi papu Franju da glumi u filmu "Beyond The Sun" iz 2017. godine.

Odlikovan viteškom titulom

Pored toga što je producent, reditelj i preduzetnik, Jervolino je odlikovan viteškom titulom od strane italijanskog predsednika Serđa Matarele i italijanskog konzulata u Kanadi, a dobio je i priznanje za svoj preduzetnički doprinos i postignuća u oblasti medijske kulture.

Povezivan i sa Selenom Gomez

Iako se o ljubavnom životu producenta ne zna mnogo, pre nego što su počeli da ga povezuju sa Džesikom Albom, bio je navodno u "šemi" sa još jednom glumicom i pevačicom - Selenom Gomez.

Selena Gomez con el productor de cine italino, Andrea lervoliono en Positano, Italia.pic.twitter.com/9lPlh3F0Ow — SG Media Spain (@SelMedia_es)August 3, 2022

Upoznali su se 2016. tokom snimanja "In Dubious Battle", ali su u odnos uplovili tek 2022, odnosno, tako se tvrdilo. Gomez je sa njim provela i svoj 30. rođendan, a potom je viđena i kako se sunča na jahti u Pozitanu, upravo u društvu Jervolina.

Prema tadašnjim izveštajima, par je delovao veoma blisko tokom odmora, ali zvanične potvrde ipak nije bilo.