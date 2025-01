Harala devedesetih, udala se za kolegu, pa nestala: Otkriveno od čega je Ella B živjela sve ove godine

Ella B otkrila kako je zarađivala dok nije pjevala.

Izvor: Youtube printscreen / jovana djonlic

Branka Cebalović, svima poznatija kao Ella B konačno se vratila na muzičku scenu. Privatno je svi zovu Brankica, a nevjerovatno je koliko ova žena fenomenalno izgleda nakon velike muzičke pauze, i malo ko bi rekao da ova pjevačica ima skoro 50 godina.

Njen suprug, nekadašnji član grupe "Beat Street" Ljubomir Ljuba Cebalović velika je podrška Elli, kada je u pitanju njen povratak na muzičku scenu, ali on ne želi ponovo da pjeva, iako bi i njegov povratak na estradu sigurno izazvao oduševljenje publike.

Ella B je u novom intervjuu za Espreso otkrila, zašto je odlučila da se vrati na estradu, od čega je živjela proteklih godina dok nije pjevala, ali i da li je neko od Ljubine i njene djece talentovan za muziku.

Kako to da si se posle toliko godina vratila na muzičku scenu?

"Pa, eto, desilo se sve spontano. Prošle godine sam se našla sa starim saradnicima i prijateljima Markom Foks i Dejanom Milićevićem. Uz jedno neobavezno druženje, Marko je imao ideju da uradimo nekoliko fotografija, kao da uradi kolaž slika 'devedestih', i isto veče okačio je nekoliko fotografija na društvene mreže i krenule su da stižu poruke sa svih strana, to su bile čestitke na povratku, tako da nas je sve nekako obuzelo sa svih strana. Kada smo se vratili u Njemačku, krenule su da stižu poruke da li se vraćam na scenu, i da li snimam nešto novo. Tako da su Marko Foks i Dejan Milićević glavni krivci za čitav hajp oko mene."

Aleksandra Tadić Cipka je snimila "cover" tvoje pesme "Oglas" i ta pjesma joj je donijela dosta posla na terenu. Jesi bila možda malo ljubomorna što druge pjevačice pjevaju tvoju pjesmu i rade?

"Bila sam baš srećna kada je Cipka zvala i da pita da snimi 'cover'. To je bilo moje veliko zadovoljstvo i bila sam presrećna da sve to što sam radila "devedesetih" godina da i dalje živi. Kada se Cipka javila da snimi pjesmu, tada mi je bilo puno srce što će ona da produži vijek toj pjesmi. I naravno da mi je bilo drago i neka se sluša što više i da mlađe generacije rade 'cover'-e mojih pjesama. Tako da smatram da je sve to samo jedan veliki plus."

Je li ti bilo krivo što ti ne pjevaš te pjesme u klubovima, već sjediš kod kuće? Iako su te sve pjesme koje si ti snimila i dalje nenormalno popularne?

"Evo sada imam priliku da ih pjevam."

Kada se pominju "devedesete" uvijek je asocijacija na zabavnu muziku, ali ta muzika ljude vezuje i za mračna vremena. Ali, i pored svega što su neke pjesme iz tog perioda neki gledali kao "smeće", tvoje pjesme nikada nisu izazivale takve reakcije i na tvoje pjesme se uvijek gledalo kao na nešto kvalitetno.

"Meni je bilo drago jer su komentari za moje pjesme uvek bile pozitivne. Naravno, ni prije se nije moglo, a ne može se ni danas pogoditi svačiji ukus. Ti sada radiš kako osjećaš da treba, i sada se to nekome dopada ili ne. Ja sam dobijala komentare od rokera koji su hvalili moje pjesme, naročito drugi album. Moj kompozitor je Srđan Simić Kamba, gitarista 'Divljeg Kestena', on je roker i on je komponovao moje pjesme i to je ta nit, uz kombinaciju sa mojim glasom i modernim zvukom, i iz svega toga je izniklo nešto što je zaista vrijedilo."

Ti nikada nisi bila u iskušenju da neko drugi pjeva umjesto tebe? Kako si gledala na te "koleginice" za koje su zapravo neke druge pjevačice otpjevale pjesme i pozajmljivale glas?

"Ja se nikada nisam bavila time. Dok sam pjevala, ja sam isključivo bila skoncentrisana na svoju karijeru i na svoje najbliže saradnike. Definitivno se nisam bavila time da li neko otvara, ili ne otvara usta, i da li pjeva svoje pesme."

Izvor: Instagram printscreen / ellab_official_

Neke tvoje kolege, denseri, ulazili su u rijalitije. Da li si ti imala takve ponude?

"Prvo da ti kažem, Ljuba i ja smo bili začetnici svega toga, jer smo se mi pojavili u starom rijalitiju '48 sati svadba'. Ljuba me je tada zaprosio pred kamerama. Htjela sam tada da ga zadavim. Mi smo se tada zabavljali već jedno sedam-osam godina, i to mi je tada bila tanka nit da ja odustanem od svega. Nisam znala da je toliko lud da pozove televizijsku ekipu, i da taj naš initmni momenat, našu svadbu tako prezentuje, ali dobro, bilo je lijepo i lijepo je to sve prošlo."

Da li si nekada upala u krizu da ostaneš bez para i da pomisliš da uzmeš neke dobre u rijalitiju?

"A, to ne! Mi smo se ostvarili kao porodica. Živimo normalnim životom. Ništa avioni, kamioni, funkcionišemo kao i svaka druga normalna porodica i mnogo sam srećna što sam se ostvarila kao majka i što sam sposobna da sebi obezbijedim neki normalan život, svojim radom i trudom, a ne da me neko namami parama u neki rijaliti."

Ljude zanima od čega si živjela i šta si radila dok nisi pjevala, za vrijeme ove velike pauze na estradi?

"Ljuba je šef u jednoj filijali u špediciji, a ja radim administrativni posao. Svakodnevnica nam je rano ustajanje, i nekako smo ušli u tu rutinu i lijepo nam je, a sada mi je uzbudljivo što se sve ovo lijepo dešava, i mnogo mi je drago zbog toga. U neku ruku, muzike se nikada nisam odrekla."

Ella je otkrila i koliko njena djeca imaju godina.

"Nastariji Kristijan 17, Aleksandar 15, a Tamara i Danijel 12, oni su blizanci."

Šta oni slušaju od muzike?

"Ma, slušaju našu domaću muziku. Kod njih su aktuelne i 'devedesete', slušaju Cobija, Rastu, sve ovo što je trenutno aktuelno."

Bila si na snimanju jedne emisije gdje si srela Dejana Dekija Pantelića. On je bio voditelj na "Pinku" kada si ti bila na vrhuncu popularnosti. Šta ti je rekao kada te je vidio i kako je prokomentarisao tvoj povratak?

"Pa, on nas je i raskrinkao. Ljubu i mene. Ljuba i ja smo se 1997. upoznali, i rijetko ko je znao da smo se mi već zabavljali i nekako je to došlo do 'Mega Dekija', i on nas je pozvao u emisiju, grupu 'Beat Street' i mene, i u jednom trenutku je Deki razotkrio da smo Ljuba i ja u vezi. Mnogo nam je bilo drago da smo ga sreli nakon toliko godina. Njega od 1999. godine nisam vidjela, i baš mi je bilo drago."

Husa Alijević je privukao veliku pažnju zbog filma "Nedelja". Ljuba je rekao da ne želi on da se ističe, i da si ti jedino važna sada i da on nije bitan. Je li ti možda žao što ne želi i on da osvježi svoju muzičku karijeru? On čak ni na "Instagramu" nema profil...

"Pa, krivo mi je. Stižu mi i poruke: 'Pa, kada će i Ljuba da se vrati na scenu?' Mi imamo taj profil na mreži Facebook jedno dvadesetak godina i gdje kačimo naše porodične stvari, a prije dva-tri mjeseca, kada smo objavili fotografije koje je radio Milićević, tada su me drugarice nagovorile da ja napravim profil na Instagramu i da se aktiviram na društvenim mrežama, a Ljuba i dalje nema profil. Jedva smo ga nagovorili da izađe da repuje pjesmu 'Opsesija' kada smo Husa, Andrea i ja imali zajednički nastup. A dobio je nevjerovatne ovacije tada. Ljudi su se oduševili."

Jesu li vama vaša djeca govorila da svi redom pjevaju, a vi ste se sklonili sa scene? Jesu vam zamjerili što ne pjevate ponovo?

"Jeste, ovaj najstariji prije nekoliko mjeseci. On se isto malo bavi muzikom, ali zasad je sve to privatno. Pravi neke demo snimke i repuje na njemačkom i radi te pjesme sa društvom. I on mi je rekao: 'Mama, što ne bi snimila nešto?' I to mi je dalo dodatnu motivaciju."

Da li bi snimila neku pjesmu koju bi tvoj sin napravio?

"Naravno da bih, jer je on jako talentovan, i tih nekoliko snimaka što je snimio su jako dobri. Ima tu Ljubinu boju glasa, talentovan je za rep, a i zna da sroči tekst koji je jako zreo za njegove godine. I zvuk je rep devedesetih. On voli i domaću i stranu muziku iz devedesetih, iako mi njemu nikada nismo nametali muzički ukus, ali je njemu to urođeno."

Kako ti se kod kuće obraćaju? Da li te zovu Brankica?

"Da, kod kuće me zovu svi Brankica. Mada je meni Branka pravo ime, ali od detinjstva svi me zovu Brankica i to je tako ostalo."

Prisjetimo se Elle B tokom vrhunca popularnosti na domaćoj sceni:

Izvor: Espreso/ preneo Mondo/ M.C.