Prvo oglašavanje Aleksandre Prijović o trudnoći, potvrdila srećne vijesti: "Voljela bih djevojčicu"

Mlada muzička zvijezda Aleksandra Prijović čeka drugo dijete sa suprugom Filipom Živojinovićem.

Večeras je odjeknula vijest da će se Aleksandra Prijović, nakon velikog uspjeha u karijeri i regionalne turneje, ponovo ostvariti u ulozi majke. Pjevačica se tim povodom oglasila, i kratko prokomentarisala srećne vijesti.

"Tačno je. Hvala na čestitkama", rekla je Aleksandra za "Blic".

Podsjetimo, Aleksandra je nedavno u emisiji otkrila da priželjkuje devojčicu.

"Ja bih voljela djevojčicu. Mislim, najvažnije je da je dijete živo i zdravo i da sve bude kako treba. Ali, kada bih mogla da biram, voljela bih djevojčicu", iskreno je rekla tada Aleksandra.

"To je lijepo, imati i dječaka i djevojčicu", nadovezala se Ceca.

Aleksandra i njen suprug Filip inače su u braku od 2018. godine, a njihov sin Aleksandar stigao je na svijet prije šest godina. Svojevremeno je pjevačica u medijima otvoreno govorila o početku veze sa Filipom Živojinovićem. Tada je priznala da je od prvog susreta znala da je to ljubav za cijeli život.

"Čim sam ga upoznala, znala sam da će to biti ljubav za cijeli život. Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on pravi. Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da popijem i pojedem, da donese. Ja sam rekla 'ništa', jer znate kako je u početku, kad vam se neko sviđa, niti ste gladni, niti ste žedni", ispričala je Prija svojevremeno.

