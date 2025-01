"U 2025. želim da se opet ostvarim kao majka, to bi bila kruna ljubavi": Tanja Savić otkrila planove s Mukijem

Pjevačica je u razgovoru za novogodišnji broj Kurira otkrila da joj je 2024. bila prelijepa i na poslovnom i na privatnom planu, i da priželjkuje da u 2025. opet izgovori sudbonosno "da".

Izvor: Kurir

Za Tanju Savić, jednu od najpopularnijih pjevačica na ovim prostorima, 2024. godina bila je jedna od najboljih u dosadašnjem životu i karijeri.

Veliki koncert u Beogradu, idilična veza s Muhamedom Mukijem Bešićem, koga njeni sinovi Maksim i Đorđe obožavaju, samo su neki od razloga što odlazeću godinu ispraća u velikom stilu.

"Ova godina mi je bila prelijepa, kao i dvije, tri prethodne. Od kada su mi djeca došla iz Australije, meni je svaka godina prelijepa. Odlazeća godina mi je bila stvarno lijepa jer predstavlja krunu moje karijere. Zajedno sa svojom publikom proslavila sam 20 godina karijere u Beogradskoj areni na velikom koncertu. Srećna sam jer znam koliko mene narod i publika vole."

O tvom koncertu se priča do danas. Mogu da se pročitaju samo lepi komentari. Da li su se tebi slegli utisci?

"Slegli su mi se utisci i te kako. Ja se ovim poslom bavim već 20 godina, i nikad se dosad u medijima nije toliko pisalo o meni kao sad oko ovog solističkog koncerta. Znala sam da će biti dobro, samo sam čekala svoj momenat."

Jelena Karleuša je pohvalila tebe i tvoj koncert, a ona to ne radi gotovo nikad. Jesi li očekivala to?

"Jelena samo kudi, koliko znam (smijeh). Nisam očekivala ničiji komentar. Nikad ne očekujem ni od koga ništa. Na kraju je sve ispalo mnogo lijepo, i to upravo zbog toga."

Zadala si domaći zadatak mnogim tvojim kolegama iz "Zvezda Granda". Koji kolega iz takmičenja može posle tebe da napuni Arenu?

"Meni uopšte nije bio cilj da se predstavljam kao neko ko se takmiči s bilo kim, daleko od toga. Moja publika je oduvijek znala ko je Tanja Savić, i dolazili su na moje nastupe. Ispada da sam ja ne znam šta uradila, a ja 20 godina radim iste stvari."

Aleksandru Prijović i tebe publika stavlja u isti rang. Ko je po tebi veća zvijezda?

"Otkud znam. Ja se stvarno ne mjerim ni sa kim. Svako je priča za sebe. To publika treba da odluči. Ima mjesta za sve."

Izvor: Kurir

Šta je ono što možemo očekivati od tebe u 2025. godini?

"Sledeće je velika koncertna turneja po regionu. Biće to super."

Ljetos na promociji novog albuma obećala si da ćeš se udati za svog partnera Mukija ako sve prođe kako treba u Areni. Da li ćeš ispuniti obećanje u 2025. godini?

"Jesam, rekla sam ti to. Uvijek imam neke planove, a bog se vjerovatno smije. Nemam pojma. Najviše bih voljela da se još jednom ostvarim u ulozi majke. To najviše želim. Volim svog čovjeka i to bi bila kruna naše ljubavi. Svaka godina sa brojem pet mi je donijela sreću, tako da će to biti i 2025."

Ne plašiš se nove udaje s obzirom na prvo iskustvo, koje je bilo i više nego loše?

"Uopšte se ne plašim. Ne plašim se bukvalno ničeg. Kad prođete toliko loših stvari u životu, i kad sa sobom raskrstite da je tako trebalo da bude, i iz svih tih životnih lekcija izvučete pouku, tako treba i da bude. Sve svoje greške prihvatam da su od boga i da sam nešto naučila iz toga. Hodajući sam skener za emocije i tačno znam ko mi šta misli."

Da li ćete Muki, sinovi i ti biti zajedno za novogodišnju noć?

"Hoćemo. Mi i naša djeca se ne razdvajamo. Svaki trenutak koji možemo da budemo zajedno mi iskoristimo. Tako će biti i u najluđoj noći. Vodim ih sa sobom u Zagreb. Najvažnije je da su mi svi oni živi i zdravi, sve ćemo drugo lako."

(Kurir/ Mondo/ Marina Cvetković)