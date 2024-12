Svi su u čudu zbog lica Lindzi Lohan: Dogovorile smo intervju i pravi šok je uslijedio kad sam je pogledala

"Cijeli internet je ubijeđen da Lindzi Lohan nije odoljela plastičnim operacijama. Nakon intervjua, nisam baš sigurna".

Cijeli svijet bruji o Lindzi Lohan. Od njenog šarmantnog novog filma Our Little Secret do snimanja Freakier Friday, Lindzi je zauzeta. Ipak, uprkos svemu što radi, izgleda bolje nego ikada. Novinarka Cosmopolitan-a se u novembru povezala s Lindzi putem Zoom-a kako bi razgovarale o njenoj saradnji sa brendom Nexxus, a kako je opisala u svom članku, od tada ne može da prestane da razmišlja o tome koliko je bila srdačna i draga i ne samo to - koliko je njena koža izgledala nevjerovatno. Njen tekst prenosimo u cjelosti: