Kebina ćerka u trci za predstavnika na Eurosongu: Godinama ne živi u Srbiji, a 2004. smo je gledali na Beoviziji

Nataša Kojić će nastupiti na domaćem izboru za predstavnika na Pesmi Evrovizije

Izvor: YouTube/ESC Ex Yu National finals archive

Pevačica Nataša Kojić, ćerka folkera Dragana Kojića Kebe koja godinama živi i radi u Americi, našla se među 30 učesnika koji će se boriti za mesto predstavnika Srbije na Pesmi Evrovizije.

Nataša se plasirala na PZE s numerom "Up and down" i uskoro se očekuje njen povratak iz Amerike posle 16 godina. Pevačica je svoju karijeru započela na Beoviziji 2004. godine, gde se izdvojila pesmom "Oko plavo" i osvojila četvrto mesto.

Izvor: YouTube/ESC Ex Yu National finals archive

Nakon tog uspeha, objavila je dva albuma sa hitovima poput "Bezobrazno" i "Fatalna i plava."

Pogledajte njen nastup na Beoviziji 2005. godine:

Nataša Kojić na Beoviziji Izvor: YouTube/ESC Ex Yu National finals archive

Na vrhuncu popularnosti, 2008. godine, odlučuje se za studije muzike na Berkli univerzitetu u SAD i od tada nije dolazila u Srbiju. U međuvremenu, radila je i na muzici za film "Megan" pod umetničkim imenom Taša Kej, što je dodatno doprinelo njenom uspehu u inostranstvu.

Pogledajte kako Nataša Kojić danas izgleda: