Napustio Grand i otišao da žvi u Nemačkoj: Pesmu "Fenomenalno" pevali svi, a on batalio sve i otišao da sadi luk

Dejan Ćirković Ćira preselio je život u Nemačku.

Pevač Dejan Ćirković Ćira uprkos veoma uspešnoj karijeri odlučio je da napusti Srbiju i sa porodicom se preseli u Nemačku.

Mesecima unazad mediji su brujali da Ćira navodno živi u kolibi i sadi beli luk, kao i da veoma teško živi. On je to ubrzo demantovao, a kada je poslednji put došao u Srbiju, ispred Grand produkcije pojavio u besnoj mašini čija vrednost se kreće od 70.000 evra pa naviše.

Pevač kojeg je proslavio hit "Fenomenalno" ne krije da mu život u Nemačkoj prija, kao i da se tamo bavi poljoprivredom. Takođe, u svom poslednjem intervjuu za medije istakao je da ga nerviraju neproverene priče o njemu koje se obavljuju u medijima.

"Nije tačno da živim u kolibi, svako bi se normalan ko je pročitao to zapitao, a ljudi čitaju i veruju u to. Zapitali bi se gde mu je žena, gde su mu deca, gde oni žive, da li su i oni u kolibi. To se dogodilo sve kada je bila korona, pozvali su me sa Grand televizije da se uključim u emisiju. Imam vikendicu na prelepom mestu, kada su me pozvali, ja sam rekao: 'Evo me tu u mojoj kolibi'. Okrenuo sam kameru, videla se lepa kuća", rekao je on tada.

"Za sada imam samo beli luk, ali na proleće će biti i drugog povrća. Za svaki slučaj da se nađe. Nemam mesta da snabdevam Nemačku belim lukom", našalio se Ćira jednom prilikom.

