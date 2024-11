"To je bila atomska bomba u našim životima": Ognjen iz Beogradskog sindikata prvi put o smrti bivše žene Bojane Janković

Voditeljka Bojana Janković napustila nas je pre sedam meseci

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/Facebook/Bojana Jankovic

Ognjen Janković, član grupe Beogradski sindikat, gostovao je u jednoj emisiji u kojoj je prvi put progovorio o smrti svoje bivše supruge, voditeljke Bojane Janković koja nas je napustila pre sedam meseci.

"Prošlo je više od šest meseci od kako nije tu. Taj događaj nije bio stres, nego atomska bomba za naše živote. Neće proći dan da ne razmišljam o njoj i moja deca i da je to, još je rano da ja to tek tako prihvatim, još se smenjuju osećanja. Ljut si na svakoga, što ti je oduzeo biće koje ti je bilo najvažnije. Jedno od najvažnijih, koliko god mi ne funkcionisali, naša deca su tu", rekao je Ognjen, pa je dodao:

"Još uvek mi je teško da pričam o tome, mislim da je taj efekat stresa prošao, a da je ostala ta tuga, koja isplivava na površinu i da je zadatak mene i moje dece da naučimo kako da živimo sa tim. To je gubitak za ceo život, koji može da se prevaziđe. Ništa nikada ne može da zameni majku, niti ću ja da se trudim u tom pravcu. Nema tu neke filosofije. Idemo dan po dan. Dok ona nije napustila ovaj svet, bili smo sve vreme zajedno u smislu, na ovaj ili onaj način. Jedina stvar koja mene može da uteši je ta da ti Bog da krst koji negde možeš da poneseš", istakao je Ognjen Janković u potkastu "Antistres Podcast"

"Bojana je imala podršku"

Izvor: Instagram/edin.skoric/screenshot

Janković je govorio i o borbi svoje bivše supruge, Bojane, i istakao da se cela porodica trudila da joj bude podrška.

"Ja ceo život pokušavam da pomognem, kome mogu da pomognem, ili ako neko traži pomoć. To je zeznuto kada nekome jako dugo nije dobro, pokušavaš da mu pomogneš. Kada postoji mogućnost za to podrška je tu užasno važna i to je to. Ona je imala podršku i to veliku. To je bilo na nama. Ali za malo toga se mi pitamo. Postoje pitanja na koja nemam odgovore. Ono što smo mi videli i u čemu smo učestvovali, to je bilo tužno. Ali tako je, kako je. Ne dolazi u obzir da ja u nekom tužnom i sažaljivom tonu pričam o njoj, bila je veliki car i majka moje dece. Trudiću se da do kraja života nastavim tamo gde smo mi stali. Pitao sam se često, da li sam nešto mogao drugačije. Imali smo mi svoje zajedničke odluke", rekao je Ognjen Janković u pomenutoj emisiji.