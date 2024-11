Kako je Sandra Meljničenko postala milijarderka: S Modelsicama pjevala "Pare pare", a onda je upoznala ruskog bogataša

Od "Modelsica" do jedne od najbogatijih Srpkinja i žena u svijetu.

Aleksandra Sandra Meljničenko (47), djevojačko Nikolić, nekadašnja je članica popularne grupe "Models" iz devedesetih. Udajom za ruskog bogataša zvanično je postala milijarderka, i našla se na listi najbogatijih žena na svijetu, sa imanjem procijenjenim na impresivnih 23,8 milijardi dolara.

Ovoj bivšoj manekenki i pjevačici, suprug, ruski oligarh Andrej Meljničenko, na svoj 50. rođendan prepisao je cijelo svoje bogatstvo. Tako je Sandra postala vlasnica najvećih svjetskih kompanija za proizvodnju uglja i đubriva. Na taj način, ova Srpkinja je postala najmlađa bogatašica, među deset najimućnijih žena na svijetu, zauzevši tada osmo mjesto na listi magazina "Forbes".

Grupa "Models"

Sandra se bavila pjevanjem kao članica grupe "Models", a zatim se posvetila modelingu. Mnogi ne znaju da je tokom devedesetih snimala džinglove za Pink. Prije nego što je stekla značajno bogatstvo, pokušavala je da obezbijedi lagodniji život u Srbiji, a mnogi su tada uzdisali za atraktivnim Modeliscama, koje su pokazale "malo više kože" u spotovima, od kojih se posebno izdvaja onaj za pjesmu "Pare, pare".

Mnogi pamte da je Sandra bila i glavni ženski akter u spotu "Grlica" Željka Samardžića, u kojem je igrala smjernu i pomalo povučenu djevojku, koja se zaljubljuje u starijeg muškarca.

Fatalni susret sa ruskim milionerom

Bajka Sandre Meljničenko počela je 2003. godine kada je upoznala Andreja (52), sa kojim danas ima dvoje djece. Kako je Andrej Meljničenko ispričao, Sandra i on upoznali su se kao milioni drugih parova - zgodni Rus došao je u posjetu prijatelju, čija djevojka je bila u društvu svoje drugarice, Sandre. Bivša manekenka udala se za milijardera 2005. godine na Azurnoj obali, i od tada uživa u luksuznom životu. U jednom od rijetkih intervjua osvrnuli su se na početak svoje ljubavne priče, koja je, kako su pisali mediji, započela 2003. godine upravo na tom mjestu.

"Imamo vrlo sličan ukus u svim aspektima - od garderobe do enterijera. Nedjelju dana prije nego što mi je Andrej poklonio vjerenički prsten, razmišljala sam: 'Baš bih voljela da ga imam.' Niti je tada bio sa mnom, niti sam mu to spominjala, a on je u cijeloj Moskvi izabrao baš taj prsten. To je jednostavno nevjerovatno", otkrila je ona prije nekoliko godina, prenio je Blic.

Srpkinja je izgledala zanosno u venčanici s potpisom Vere Veng kada je izgovorila sudbnosno "da", a zvanice su potom na glamuroznom trodnevnom slavlju zabavljali Kristina Agilera, Vitni Hjuston i Hulio Iglesijas.

"Ne znam da li sam imala sreću ili je tako u svakom braku, ali Andrej i ja se toliko dobro slažemo da čak nemamo potrebu da pravimo kompromise. Praktično, nama se ništa nije promijenilo otkad smo se vjenčali. Mi smo se našli i zabavljamo se, u pravom smislu te riječi. Čini se kao da se igramo braka. Velika je istina da se sreća ne može kupiti parama. Mislim da je zdravo posvađati se s vremena na vrijeme, ali sa Andrejem je to gotovo nemoguće. Toliko je staložen da imam utisak da bi se smješkao čak i kad bih počela da vrištim", ispričala je Sandra jednom prilikom.

Sandra Meljničenko rodila je svoje prvo dijete, ćerku Taru, u Nici 29. maja 2012. godine. Prelijepa nasljednica krštena je na Karibima 8. marta 2013. godine.

Kako je postala jedna od najbogatijih žena na svijetu, Sandra Meljničenko odlučila je da se posveti sakupljanju umjetnina i kreacija visoke mode, koje su unikatne i vrijede na hiljade dolara. Poznato je da par u svom vlasništvu ima i dvije slike Kloda Monea.

Za rođendan - jahta od 300 miliona dolara

Za Sandrin 38. rođendan, njen suprug Andrej Meljničenko poklonio joj je luksuznu jahtu nazvanu simbolično "A", koja je koštala nevjerovatnih trista miliona dolara. Ovu jahtu je dizajnirao Filip Stark, a tada je proglašena za najskuplju jahtu na svijetu, sa nevjerovatnih sedam i po hiljada kvadratnih metara prostora i zapošljava više od trideset pet ljudi.

U aprilu 2017. godine, Sandra i Andrej Meljničenko po drugi put su postali roditelji, dobivši sina Adriana. Njihov sin kršten je kada je imao samo šest mjeseci na luksuznom slavlju u Moskvi, kojem je prisustvovalo oko dvjesta zvanica, a najsrećnija je bila njihova petogodišnja mezimica Tara.

Prije Rusa milionera, voljela srpskog biznismena?

Sandra, tada Nikolić, navodno je prije udaje bila. Razlog zbog kojeg su Sandru mediji spajali sa bivšim mužem Elene Karić je slika koju je svojevremeno Jugoslav podijelio na Instagramu, na kojem se vidi kako u jednom klubu sjedi sa prijateljima i aktraktivnom lepoticom.

Jugoslav je navodno prema bivšoj manekenki gajio osjećanja, koja su bila obostrana, ali je istina i da se "ništa značajno među njima nije dogodilo, osim možda par poljubaca i flerta", prenosi Story.rs.

