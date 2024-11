"Potpisao si sebi smrtnu kaznu": Pokojni pjevač prozvao Cecu, pa 2 mjeseca bježao od Arkana, a onda ga je sačekao

Zoran Kalezić prisjetio se jednog susreta sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, nakon što ga je zbog Cece izbjegavao puna dva mjeseca.

Proslavljeni pjevač Zoran Kalezić preminuo je u januaru 2023. godine i iza sebe ostavio brojne hitove, ali i priče sa estrade koje se i danas prepričavaju.

Među takvima se nalazi i ona o jednom susretu sa Željkom Ražnatovićem Arkanom koju je do kraja života pamtio. Zoran se svojevremeno u jednoj emisiji dotakao sukoba sa Cecom Ražnatović i naknadnim viđanjem sa njenim pokojnim suprugom Arkanom.

Kako je objasnio Kalezić, on je tada bio predsjednik "Udruženja estradnih umjetnika i izvođača Srbije", a neslaganje sa pjevačicom lako je moglo da preraste u ogroman problem sa Željkom.

"Ceca je pošla kod Miće Minimaksa. Bila je moćno zaštićena, ali ja nisam imao strah. Mića je u jednom trenutku pitao Cecu: 'Šta će reći vaš predsjednik i Udruženje kad ste donijeli odluku da ne dolazite kod mene?'. 'Ne znam, ja sam došla da promovišem svoj CD', odgovorila je ona", započeo je Kalezić.

"To me je toliko zaboljelo. Gledao sam to na TV-u. Sjećam se da sam je u Udruženje primio kao mladu djevojku koja je kasnije uspjela da napravi dobru karijeru. Nije mi bilo jasno što je to rekla. Ali bila je malo bahata u tim trenucima", rekao je tada Kalezić.

Kako je istakao, u ime udruženja sazvao je konferenciju za medije.

"'Treba da bude sram gospođu Ražnatović što tako govori o svom udruženju', rekao sam tada. I sjutradan me u četiri ujutru budi Darko Ašanin. Vidio jutarnje novine i sad me zove", pričao je Kalezić.

"Sad si ga ugasio. Sad ti je kraj."

"O čemu pričaš?"

"Vidi naslov u novinama. Sebi si potpisao smrtnu kaznu."

Kako je objasnio Kalezić, jedno dva mjeseca je izbjegavao Arkanovu poslastičarnicu, a onda su se sreli...

"I jedno veče se zadesim da pjevam u hotelu 'Jugoslavija' a Arkan je tu držao kazino. Dolazi jedan dečko i kaže kako me komandant zove na kafu. Bilo mi čudno koji komandant kad ja nisam služio vojsku pa i nemam komandanta. Kaže on zove vas gospodin Ražnatović. Malo je bilo treskanje cipela, iskreno da kažem. Tada sam prvi put osjetio neprijatnost kada se njegovo ime pomenulo. Do tada nisam. Ponos mi ne dozvoljava da ne odem. Silazim kružnim stepenicama, tu njegov kazino a tu i Cecini butici", prisjetio se Kalezić.

Arkan ga je sačekao, da bi ga potom vrlo srdačno pozdravio.

"Pa gdje si ti moj viteže, nema te dugo", reče mi Arkan.

Ja se tad raskravio. Zagrlili smo se.

"Što tebe nema uopšte?"

"'Pošteno da ti kažem, nije mi posle onoga bilo prijatno', rekao sam mu."

"Što? Pa ti si potpuno u pravu. Ja sam uz tebe baš zato što se boriš za tu našu muziku. I onda je Ceci rekao da mi da najljepše odijelo, cipele i košulju. Ja sam to odijelo dobio na poklon od nje. I danas ga čuvam", otkrio je Kalezić.

