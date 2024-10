"Imala sam 19 godina kad me je slavni pjevač silovao pred kamerama"

Glumica je šokirala javnost kada je progovorila o užasima koje je doživjela od bivšeg partnera Merilina Mensona. Svojim svjedočenjem pridružila se brojnim ženama koje su za seksualno zlostavljanje optužile Mensona.

Izvor: Printscreen/YouTube

Mnoge žrtve porodičnog nasilja suočavaju se s pitanjima zašto nisu progovorile ili otišle ranije. Ali za žene koje su optužile Merilina Mensona za niz fizičkog, mentalnog i seksualnog zlostavljanja, a sada ih ima najmanje desetak, postoji dodatna prepreka. Od njih se takođe očekuje da objasne što su uopšte radile s njim.

Jedna od njegovih žrtava bila je glumica Evan Rejčel Vud, koja je otkrila da je na snimanju njegovog spota bila silovana.

"Bilo je jutro i osjećala sam se kao da me pregazio kamion. A onda, gotovo histerično, podigla sam telefon. Bio je to jedan od onih trenutaka kad je konačno trebalo da odluči: ili ću nastaviti da životarim ili ću početi da živim život punim plućima", otkrila je.

Nazvala je mamu i rekla da joj treba pomoć jer je upravo pokušala da se ubije. "Kad sam joj rekla da moram u bolnicu, nisam mislila na fizičke povrede, već na zdravlje psihe", istakla je. Dodala je i da joj je taj vapaj za pomoć donio neko olakšanje.

"Ovde sam danas kako bih razgovarala o Brajanu Vorneru, svijetu poznatim i kao Merilin Menson", rekla je Evan Rejčel Vud u zvaničnom trejleru za HBO-ov dokumentarni film.

Silovana pred kamerama

Glumica u trejleru dokumentarca "Phoenix Rising" otvoreno govori da ju je muzičar silovao pred kamerama, dok su snimali spot za njegovu pjesmu "Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)" 2007. godine.

"Počeo je stvarno da prodire u mene"

Video prikazuje intimne scene Vud i Mensona dok po njima pljušti lažna krv.

Glumica, koja je tada imala samo 19 godina, otkrila je da su je na snimanju "hranili" apsintom do te mjere da je jedva bila svjesna da se pobuni kad je Menson imao odnos s njom pred kamerom.

Menson i njegov pravni tim su odbacili optužbe.

"Ništa nije bilo kako sam mislila da će biti", kaže Vud u dokumentarcu.

"Radili smo stvari koje nisu bile dogovorene. Razgovarali smo o simuliranoj sceni seksa, ali kad su kamere krenule, počeo je stvarno da prodire u mene. Nikad nisam pristala na to. Bio je potpuni haos. Nisam se osjećala sigurno. Niko nije pazio na mene", rekla je glumica.

Otkrila je kakav je bio na početku veze.

Evan Rejčel Vud je prije dve godine prvi put progovorila o užasima koje je doživjela od Mensona, a tim povodom je otkrila kakav je pjevač bio na početku njihove veze.

"U početku je bio šarmantan i divan. Brzo je počeo da govori da sam njegova srodna duša i da me navodi da se preselim kod njega. Prvi put smo raskinuli posle godinu dana veze kada mi je posvetio pjesmu 'I Want to Kill You Like They Do in the Movies', a i u jednom intervjuu je rekao kako je fantazirao da me udara u glavu maljem", rekla je tada Evan.

Menson je optužen za monstruozna djela, koja negira, a strani mediji pišu da sprema svoj veliki povratak na scenu uz pomoć Kanjea Vesta.