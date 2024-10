"Hari i Megan će se na kraju razvesti": Nakon vijesti da je princ bio u krevetu sa P Didijem, imperija uzvraća udarac

Kako se "vrbuju" žrtve za ozloglašene žurke, ali i šta je znala pokojna Elizabeta o princu Hariju?

Izvor: Profimedia

U poslednje vrijeme, britanska javnost ne prestaje da bruji o skandalu koji je potresao samu kraljevsku porodicu. Afera P Didija, koja je izbila u javnost uz sliku dva gola muškarca, uzburkala je duhove u Bekingemskoj palati.

Fotografija koja je navodno prikazala Harija i P Didija, iako se ne vidi jasno da je u pitanju princ, podigla je brojne kontroverze i pitanja o privatnom životu slavnih ličnosti. O ovom skandalu, ali tome kako će uticati na živote i karijere javnih ličnosti koje su bile do skandaloznih beijlih žurki, u emisiji Uranak su govorili Maja Jovanović iz Nacionalne asocijacije za borbu protiv nasilja, advokat Mirko Mrkić i bivši član Krunskog veća Ljubodrag Grujić.

"Niko tamo nije pod prisilom, osim mlade djece koja su podvođena. Bilo je toga i ranije, ali se uvijek znalo ko prisustvuje takvim žurkama. Ovo mijenja situaciju u sasvim drugom smjeru, jer su na takvim bahanalijama koje su uveli u savremenom načinu funkcionisanja, došli do toga da tu postoje jako mala djeca, da su čak uključeni kriminalne organizacije, koje će pribavljati žrtve", rekla je Maja Jovanovič, a potom objasnila kako se "vrbuju" žrtve.

"Riječ je o žrtvama koje su višestruko eksploatisane. Na tim zabavama prisutne su maloljetne osobe, starosti od 13 godina pa naviše. Takvih slučajeva bilo je i kod nas. Proces istrage zahtijeva visok nivo tajnosti, jer postoji rizik po ugrožene osobe, a bez njihove saglasnosti ne možemo izlaziti u javnost, naročito kada su maloljetna lica u pitanju. Važno je istaći da ovo nisu zabave kakve su nekada bile – sada se nalazimo u kriminalnoj fazi, gdje su djeca i mladi dovedeni protiv svoje volje. Takođe, svi ostali prisutni na ovim zabavama su tu svojevoljno. Nažalost, dešava se i da se u pića sipa droga bez znanja prisutnih."

"Vil Smit je svog sina vodio na žurke koje je organizovao P. Didi, što se smatra zanemarivanjem i podvođenjem djeteta. Time je ugrožena bezbjednost njegovog djeteta. Kada roditelji dovedu maloljetno dijete na takva mjesta, sva krivična odgovornost treba da bude na njima, jer je to podvođenje i ozbiljno ugrožavanje bezbjednosti djeteta. Apsolutno bi trebalo da bude pokrenut krivični postupak protiv roditelja", rekla je Jovanovićeva.

Ona je potom objasnila razliku između elitne i obične prostitucije:

"Zašto se koristi izraz 'elitna' ili 'VIP' prostitucija? Zato što to olakšava vrbovanje mladih djevojaka. Kada dodate pseudonime poput VIP ili Luks, mlade devojke koje su u fazi istraživanja sebe lakše se podvode i vrbuju," ističe Maja.

Advokat Mirko Mrkić smatra da hapšenje P. Didija ima pozadinu:

"On je u pritvoru već mjesec dana. Optužnica ima 14 strana i obuhvata tri tačke. Prva je udruživanje radi izvršenja krivičnog djela, druga je trgovina ljudima, a treća je prostitucija. Kroz sve tačke optužnice provlače se elementi poroka koji su se dešavali na tim žurkama. Zanimljiv aspekt optužnice je to što se generalno navodi da je on predstavljao 'Combs Enterprise'. Kada analiziramo slične optužnice za udruživanje radi izvršenja krivičnih djela, obično je motiv sticanje dobiti. Međutim, ova optužnica tvrdi da njegovi poslovi – od proizvodnje alkohola do muzičke industrije – nisu služili za sticanje profita, već su bili usmjereni na omogućavanje što većeg uživanja u porocima. To je specifičnost ove optužnice. Svi elementi, od konzumacije narkotika do trgovine ljudima, nisu bili vođeni profitom, već su njegovi uspješni biznisi omogućavali takav način života, što mu se sada stavlja na teret", objašnjava advokat Mrkić.

Izvor: YouTube/ Wendy Williams Show

"Ovo hapšenje samo po sebi nije neobično u svijetu, ali je zanimljivo pitanje zašto je sada usmjerena tolika pažnja na razotkrivanje ovog slučaja. Možda je dio nekog trenda, ali sa pravne strane, stavljena su mu na teret ozbiljna krivična djela. Međutim, problem je što neka od tih djela mogu biti zastarjela, i za njih se postupak ne može pokrenuti. Tužioci su to zaobišli time što su optužbu podigli na nivo SAD-a, čime su oživjeli te zastarjele slučajeve. Na taj način su stvorili uslove za pojavu velikog broja prijava, koje su doprinijele spektaklu kojem sada svjedočimo."

Ljubodrag Gajić, bivši član Krunskog vijeća smatra da moralan čovek nikada neće dobiti poziv na ovakvu vrstu žurke.

"Ovakve pojave postoje otkad postoji i civilizacija. Moralan čovjek često odbija da povjeruje u užas svijeta u kojem živi. Kada je riječ o kraljevskoj porodici, 20. vek ih je potpuno deformisao u očima javnosti. Nekada se podrazumijevalo da kraljevska porodica bude odvojena od svega što se dešava u društvu. Srbija, naravno, nije izuzetak. Čak se priča da i kod nas postoje ovakve žurke. Onaj ko je moralan, vjerovatno bi rekao da nikada nije ni bio pozvan na takva mjesta. Takve zabave donose poene u društvu i često znače preživljavanje u društvenom smislu. Džet set je vrlo realna pojava, naročito u Britaniji, dok je u Americi to šire i opuštenije. Sada se sve to preliva i kod nas. Kako ćemo mi reagovati na to? Vjerovatno loše", rekao je Gajić i objasnio:

"Kraljici Elizabeti je bilo sasvim jasno, pa je Hariju i Megan dodijelila titule koje se igraju riječima – nešto poput 'Dan Barton' i 'Saseks'. Kada ih spojite, dobijete 'Damseks'. Kraljica je na svoj kraljevski način jasno stavila do znanja šta misli o svom unuku i svemu tome, ali o tome se ne priča u Britaniji," rekao je Ljubodrag Gajić, objašnjavajući kako ova situacija može da utiče na Harija i čitavu britansku porodicu.

"Vrlo loše može da utiče. Glavni dio porodice je u svađi. Ovo je situacija u kojoj imperija uzvraća udarac. Sve je više vijesti da Hari i Megan žive odvojeno. Kupili su kuću u Portugalu i više nisu bazirani u Britaniji kao ranije. On je stalno zauzet svojim događajima, a ona pokušava nešto u Americi. Britanski establišment se sada sveti zbog američkih pokušaja miješanja u njihove unutrašnje stvari. Ovo je velika svađa koja polako urušava sliku o britanskoj kraljevskoj porodici kao nečemu iznad svega. Ako ste stvorili takvu sliku, imate veliki problem koji će vas, u narednih 30 godina, koštati prestola," kaže Gajić, dodajući

da prosječan Englez ne podnosi Harija.

"Oni će ga sve više udaljavati, a velike su šanse da će se Hari i Megan razvesti," zaključuje Gajić.