JK prvi put otkrila zašto nije Tošetu otišla na sahranu: Javno prozvala ovu pjevačicu" i "bacanje po kovčegu"?

Pjevačica i Toše bili su dobri pijatelji, a njegova prerana smrt zatekla ju je nespremnu.

Izvor: YouTube/LAZAROV/screenshot

Prošlo je 17 godina od kako je Toše Proeski, odnosno "balkanski anđeo", kako su ga zvali, tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći 16. oktobra 2007, a čini se da je tuga za preranim odlaskom pjevača kojeg su voljele sve generacije i danas je prisutna.

Tošeta su obožavale i brojne kolege, među kojima je i Jelena Karleuša koja se nedavno, tokom gostovanja u Lazarov podkastu dotakla njihovog prijateljstva.

"Bila sam skoro godinu dana u Grčkoj, snimali smo albume oboje, Toše je imao stan u Glifadi kao i ja. Svaki dan ja ga pokupim kolima u centru Glifade i vozimo se do centra Atine, gde je bio Fivosov studio. Vozili smo se po 45 minuta, ja klinka on klinac, ja sam tada imala 21 godinu, a on mislim 18. Ja tek položila i vozim, pa zamislite kako sam vozila tu "opel korsu", al sam bila najhrabrija na svijetu. On je cijelim putem pjevao, pa onda pjeva nekoliko sati u studiju, pa i u povratku opet cijelim putem pjeva...", prisjetila se Jelena.

Ona je na Instagramu podijelila i njihovu zajedničku fotografiju, a svojevremeno je otkrila i još neke detalje njihovog odnosa, kao i zašto nije otišla na njegovu sahranu.

Izvor: Instagram/karleusastar

"Na godišnjicu pogibije Tošeta Proeskog, posle toliko godina, mogu da otkrijem neke zanimljive detalje koje javnost ne zna. Toše i ja smo bili nerazdvojni kada smo i on i ja bili veoma mladi..." započela je Karleuša na Instagram storiju i dodala:

"Na mom albumu 'Samo za tvoje oči' pjevao je prateće vokale, a ja sam se trudila da pomognem u stvaranju njegovog albuma, tako što mi je stalno tražio da ispravljam njegovu dikciju u pjesmama na srpskom jeziku. 'Meni hvala ni jedno sto sada ćutim, tiho šapćem nemo patim bol da skratim ...' To je bilo prvi put da ne snima na makedonskom. Nasmijan do te mjere da je umarao svojom razdraganošcu, jer.. nije bilo moguće da je neko toliko srećan i raspoložen non stop. Hiperaktivan, pun snage, pun želje... ako bih morala u jednoj riječi da ga opišem, onda bi to bila riječ sreća. Bio je srećan. Onako kako samo neko sa 18 godina može biti... Nikada nisam čula takvo pjevanje i takav talenat. Takvu boju, tehniku, emociju, energiju. Vjerujte mi kada vam kažem kao pjevač koji peva skoro 3 decenije, on je bio vanzemaljska priča…. Previše savršena za ovu planetu".

"Godinama kasnije, jedno jutro probudio me zvuk telefona, to je bila Marina Tucaković koja me je pitala da li znam šta se desilo... Ona je sa nama takođe provela dosta vremena u Atini i znala je da mora pažljivo da mi saopšti prva...Znate, ja nisam otišla na sahranu... nisam imala snage, a i ne bih mogla da gledam one estradne folirante koji su se bacali po kovčegu zarad nekih poena, a nisu ga ni poznavali... znate već ko se sve bacao i dramio... Ljudi koji su njega najviše voljeli i najbolje poznavali, izuzev njegove porodice, nisu imali snage da dođu... Inače, Toše je rođen na isti dan kada i moja majka Divna, 25. januara.. Eto... neke stvari vam nisam ispričala, neka ostanu tajna", pisala je Karleuša svojevremeno na Instagramu.

Mnogi su mišljenja da je Karleuša prozvala Cecu na prvom mjestu, ali pjevačica nikada nije žella javno da kaže na koga je aludirala.