Oženio se samohranom šankerkom, ona bolja od modela: Ponižavali ga zbog supruge, a ona u 5. deceniji grmi

Supruga slavnog Meta Dejmona i majka četvoro dece, prava je bomba, a na izgledu u petoj deceniji joj mnogi zavide.

Izvor: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

I dok mu najbolji prijatelj, Ben Aflek, prolazi kroz bolan razvod od Dženifer Lopez, Oskarom nagrađeni glumac Met Dejmon, čini se da nema na šta da se požali. Slavni Met slavi 54. rođendan, a u braku nije imao nikakvih skandala. Ipak, nije im sve oduvek bilo savršeno, pa je tako sa suprugom Lusijanom Baroso (48) odlazio na terapije za parove.

U ljubavi su od 2003. godine, a Met je Lusijanu upoznao u noćnom klubu u Majamiju u kojem je radila kao šankerka i konobarica. On je tada u gradu snimao film "Zauvek zajedno" - "Metova priča je ta da me je primetio s drugog kraja kluba, a svetlo je bilo na meni", rekla je Lusijana 2018. godine. Dodala je i da su Meta ubrzo prepoznali drugi, a on se sakrio iza šanka i krenuo da razgovara s njom.

Glumac ju je očarao, ali to nije htela odmah da mu prizna, jer je imala četverogodišnju ćerku iz prethodne veze i bila je samohrana majka pa nije znala kako će on da reaguje na to. Metu posao barmena nije teško pao i to zato što se ranije školovao za barmena zbog uloge u filmu.

"On mi je to veče zaradio gomilu novca na bakšišu jer su, naravno svi hteli da ga vide. Tako se to pretvorilo u stvarno zabavnu noć i 15 godina kasnije - evo nas", rekla je svojevremeno Lusijana.

Par se verio u septembru 2005. godine, a venčali su se nekoliko meseci kasnije. Godinu dana nakon veridbe dobili su prvo zajedničko dete, Izabelu, a njeno rođenje je glumcu promenilo život: "Pre nisam imao život van filmova. Radio bih ceo dan, otišao u teretanu, a onda na spavanje. Sad imam svoju sreću i mir, pa jedva čekam da se vratim kući sa posla", rekao je jednom prilikom glumac.