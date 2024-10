Bred Pit zamalo dobio batine u Hrvatskoj: "Osjećala se neka napetost i mržnja, nešto nije bilo u redu"

Bred Pit u novom filmu psuje na hrvatskom, a na početku karijere zamalo dobio batine.

Holivudski glumac Brad Pit privukao je pažnju Hrvata novim filmom u kojem psuje na hrvatskom. Riječ je o novoj komediji "Wolfs" u kojem glumi s hrvatskim glumcem Zlatkom Burićem, koji je nedavno proglašen najboljim evropskim glumcem.

Film, koji je nastao u produkciji Apple-a, premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji. Trenutak u kojem Pit psuje, vidi se u isječku objavljenom na Jutjub kanalu.

"Ko je dovraga on?" pita izbezumljeni Džordž Kluni pištoljem uperenim u Pita, a glumac mu kroz zube govori: "Pi*ku materinu". Pre Pita, Burić odgovara psovkom obojici: "Oladite, je*em vam!".

Neki su se našalili kako je Pit davno naučio da psuje na hrvatskom, prisjetivši se filma kojeg je snimao u bivšoj Jugoslaviji, kada je bio potpuni anonimac. Riječ je o filmu redatelja Božidara Nikolića ‘"Tamna strana sunca" iz 1988. godine, ali je zbog rata u Jugoslaviji pušten tek 1997. godine.

Izbjegao batine i noćenje u policiji

Pit je za vrijeme snimanja filma imao samo 24 godine, a tumačio je glavnu ulogu, mladića po imenu koji boluje od rijetke kožne bolesti. Nikolić je odabrao njega među 400 mladića, iako mu je sugerisano da odabere drugog glumca.

"Otišao sam u Los Anđeles na audiciju na kojoj se pojavilo 400 momaka. U užem izboru ostala su dvojica. Agenti su me nagovarali da odaberem drugog momka, ali ja sam se odlučio za Brada Pita. Kad je saznao da je dobio ulogu, skakao je od sreće", pričao je Nikolić, prisjetivši se i neugodnih trenutaka koje je Pit proživio u Dubrovniku.

"Nakon jedne noći panično me je nazvao iz Dubrovnika da dođem po njega. On i prijatelj zakačili su se u nekom baru s lokalnim mladićima. Pukom srećom, izbjegli su batine i noćenje u policiji. Bio sam van sebe od besa, ali to je još više učvrstilo naše prijateljstvo", otkrio je Nikolić.

Uloga Pitove majke pripala je legendarnoj glumici Mileni Dravić, a osim njih u filmu glume i Gorica Popović i Sonja Savić. Srpska glumica Gorica Popović jednom se prilikom prisjetila saradnje sa Pitom:

"On je već tada imao ulogu u seriji 'Dallas'. Mi smo snimali film u Budvi i Breda su prepoznavale mlade njemačke turistkinje. Bio je vrlo profesionalan, ali, i divan dečko na snimanju. Nisam mogla ni slutiti da će postati takva zvezda. On je i kasnije dolazio u Beograd. Imao je neku djevojku u Češkoj, pa je dolazio u posjetu Boži Nikoliću koji ga je jednom prilikom odveo na Marakanu na Zvezdinu utakmicu", ispričala je Popovićeva i dodala:

"Kada je postao zvijezda, rekla sam režiseru filma, Boži Nikoliću: 'Vidi ti ono dijete!' Jer kada smo snimali taj film, Bred Pit je bio kao pile", prisjetila se srpska glumica.

I sam Bred je u jednom intervjuu rekao da ga je naša zemlja oduševila, ali i da se već tada, 1988. godine mogla osjetiti mržnja u vazduhu. "Na setu se za vrijeme snimanja osjećalo se da nešto nije u redu. Osjećao sam neku napetost. Svi su stalno vikali i svađali se. U vazduhu sam stalno osjećao nekakvu mržnju", rekao je slavni glumac, prenosi Dnevno.hr.

