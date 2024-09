"Mi nismo u braku, živimo zajedno": Isplivala šok informacija o Vesni i Đoletu Đoganiju

Vesna i Đole Đogani bili su gosti kod Ognjena Amidžića, a njihova izjava iznenadila je sve!

Iako su dugi niz godina zajedno, Vesna Đogani i Đole Đogani sada su iznenadili sve ovim otkrićem. Oni su gostovali u emisiji "Amidži šou", te su tom prilikom otkrili da zapravo nisu u braku.

"Mi nismo u braku, živimo zajedno, ali se nismo vjenčavali. Oženio sam se jednom, jednom sam se razveo, i na tome bih završio sve. 22 godine smo zajedno, tj. od 2003. godine", rekao je Đole.

"22 godine sam imala kada smo počeli vezu", rekla je Vesna.

"Ta pjesma 'spavaj s 300 žena' to ti je ogledalo društva. Svi komentarišu kao: 'Udala se četvrti put', a oni se jednom vjenčaju, pa se varaju", dodala je Kaja Ostojić, koja je prije par dana 4.put rekla "da" svom izabraniku u crnoj vjenčanici.

Vesna Đogani nije bila Đoletov prvi izbor za grupu

Đole se prije dvije decenije razveo od pjevačice Slađe Delibašić, sa kojom je izgradio ime grupe "Đogani fantastiko", a ubrzo je otkriveno da nakon njihovog rastanka, Vesna nije bila prvi izbor za zamjenu.

Popularni denser dugo je tražio novu pjevačicu i posle mjeseci pregovora, odlučio je da organizuje poslednju audiciju za Kaju Ostojić, koja se u to vrijeme bavila pjevanjem. Kaja je tada imala 16 godina, a pregovori su se odvijali između Đoleta i njenih roditelja. Pjevačica je na ovu temu govorila u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, te otkrila i kako je na kraju izbor pao na Vesnu.

"Ja sam rodila Nikolinu 2002. godine, znači da je to bilo sigurno devedesetih odnosno prije 2000. godine. Bila sam u srednjoj školi i imala sam 16 godina. Đole je tada tražio novu pjevačicu i mi smo se dogovarali. On je upoznao i moje roditelje jer sam bila maloljetna. Maltene smo se sve dogovorili. Inače, primjetio me je u '3K dur'. Ja sam te pjesme i krenula da pjevam u studiju. Međutim, ja sam bila klinka i nisam znala kako da uklopim školu u sve to. Ni moji kada su malo bolje razmislili nisu bili za to", rekla je Kaja i dodala:

"Đole je tako jedan dan mene nazvao, kada sam baš bila u tom nekom raspoloženju, u smislu da ne znam kako da mu kažem da bih sačekala sa tim. On je baš u tom trenutku meni rekao da se ispostavilo da njegova igračica super pjeva, i da misli da je bolja varijanta da krene sa njom jer ona zna da đuska. Ja nisam imala pojma da đuskam, to mi je tek bila noćna mora. Tako da nam je u tom trenutku sve leglo i ispostavilo se da nam je najbolja odluka bila da to bude Vesna. Nije mi žao jer u tim godinama nisam znala ko mi glavu nosi," zaključila je Ostojićeva.

