"Bilo je droge, pljački i ubistava":Ispovijest iz Elite zaledila gledaoce,od 11. u kriminalu,dječko na doživotnoj robiji

Ispovijest Sare Stijović prepala i učesnike rijalitija koji se emituje na Pinku

Nedavno je na Pink televiziji počela osma sezona rijalitija Zadruga - Elita, u kojoj prvi put gledamo Saru Stijović, djevojku iz Švedske koja je u profilu otkrila da se bavila kriminalom.

Sada je, u emisiji koja je sinoć emitovana uživo, ispričala detalje i otkrila da je imala samo 11 godina "kada je sve krenulo". Na pitanje voditeljke da ispriča "čime se ne ponosi" kada je privatan život u pitanju, Sara je odvalila "kriminal".

"Bavila sam se kriminalom, svašta sam uradila. Uhvatila sam se sa vođom klana. Bila sam već vođa i bilo je droge, oružja i ubistava. Ušla sam ovdje da savjetujem druge da ne rade to što sam ja radila. Ima tu lijepih stvari i dobrih para, ali mnogo toga ružnog gledaš i radiš", rekla je Sara, a na pitanje da li je bila u nekoj vezi, priznala da joj je dječko bio vođa klana.

"Ne stidim se toga, bila sam u vezi sa vođom klana i on je sad dobio doživotnu robiju. Jedino legalno je taj restoran. Tata mi je to otvorio i on je radio, dok sam ja išla po klubovima".

Sara je dobila pitanje i na šta je ponosna: "Kupila sam sebi stan u Španiji i otvorila restoran. Bila sam u kolicima dva puta, otkazao mi je nervni sistem, ali ustala sam oba puta".

