Od omiljenog glumca ostala samo sijenka: Ćerka Brusa Vilisa otkrila nove detalje i koliko je bolest napredovala

Glumac Brus Vilis već dvije godine je u penziji, i bori se sa frontotemporalnom demencijom, neuobičajen oblik demencije koji uzrokuje pogoršanje ponašanja, ličnosti i govora.

Od trenutka kada je dobio ovu strašnu dijagnozu, Brus Vilis (69) se momentalno povukao iz javnosti, a njegova porodica redovno obavještava brojne obožavoce širom svijeta o zdravstvenom stanju glumca. Ovoga puta za E! News se oglasila njegova ćerka Talula, koja je istakla da je Brus "isti", što je "dobro" u njegovoj situaciji.

"Naše posjete su prepune ljubavi i mislim da je to ono što nadmašuje sve", rekla je ona. Dodala je i da to što "mogu da budu u neprekidnom kontaktu" sa Brusom održava cijelu porodicu.

"Znam da on zna koliko ga volim. Znam koliko me voli i znam koliko voli sve nas", rekla je Talula. Iako je Brusovo stanje bilo teško za cijelu porodicu, njegova ćerka kaže da je to takođe "stvorilo priliku za više ljubavi".

Najmlađa zajednička ćerka Brusa i Demi Mur je u razgovoru spomenula i svoju sestru Rumer, koja je, kako kaže, dodala "posebno težište” porodici nakon što je rodila ćerku u aprilu prošle godine.

I ćerka ima problema sa zdravljem

Talula Vilis, ćerka Demi Mur i Brusa Vilisa nedavno je šokirala javnost viješću da je ustanovljeno da boluje od autizma. U jeku informacija koje svakodnevno pristižu o njenom ocu, stiže vijest da je Talula autistična i da boluje od dermatolomanije. U pitanju je bolest kože koja se manifestuje crvenilom i ogrebotinama oko usana, očiju i nosa, što ne predstavlja samo estetski problem, već može da izazove ozbiljne komplikacija kao što je kompulsivno kidanje kože, koje se događa u "napadima".

Ono što je mnoge iznenadilo jeste činjenica da se za ovo saznaje tek sada, a s ovim problemom se bori već tri godine. Jednom prilikom je pokazala i lice prekriveno crvenim posjekotinama i ogrebotinama oko usana, očiju i nosa.

"Kopanje kože se dešava! Izliječenje je moguće. Ono ne podrazumjeva čistu kožu i ne znači da nametljive misli prestaju da napadaju i ne znači da se napad neće ponoviti. To su male pobjede", napisala je ona ispod fotografije.

