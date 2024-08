"Sponzori su mi oženjeni momci, a žene su štrokave": Tiktoker Luka otkrio kako im traži pare i koliko zaradi

Tiktoker Lepi Luka otkrio je kako zarađuje na društvenim mrežama, priznao da ima sponzore i ispričao kako im traži novac.

Izvor: Instagram/radivojevicluka_official/screenshot

Popularni tiktoker Luka Radivojević, na društvenim mrežama poznatiji kao Lepi Luka bio je gost jednog podkasta gdje je otkrio s kim bi bio od poznatih ličnosti, a zatim sve šokirao kada je priznao da su mu sponzori oženjeni muškarci. Na pitanje voditeljke "da li je probao i muškarce i žene", Luka je bez zadrške odgovorio:

"Iskreno da ti kažem, ne biram. I jedno i drugo. Muškarci su pedantniji i uredniji nego žene. Žene su mi štrokave i prljave, a pogotovo dolje. Ne da sam takve birao, nego sam ja realna osoba", poručio je on, a onda je dobio pitanje od voditeljke Vanje "s kim bi bio na keca od javnih ličnosti?".

"Aleksandrom Prijović. I dalje nisam razočaran u nju. Kao i Relja Popović. On mi je presladak, botoksiran, baš mi je za oči, melem za oči. Što se moje seksualnosti tiče, otvorena sam osoba. Bis*ks", priznao je Luka koji je ispričao i šta mu se desilo kada je jednom prilikom htio da iznenadi Priju.

"Bio sam u Budvi, na njena dva koncerta u Top Hilu. Niko od njenih fanova nije se potrudio da joj da jednu ružu. Ja sam došao kao javna ličnost, kao poznati tiktoker, na njen nastup. Donio sam joj prebrutalan buket prvog dana koncerta. Drugog dana došao sam isto sa buketom i sa viskijem. Ja znam da ona voli da pije viski. Baš sam je iznenadio, poslala mi je poljubac i srce. Vidjela je da sam došao. Čak me je i pozdravila preko glasovne poruke. Ali da mi je bar napisala poruku: Hvala Luka, baš si se lijepo potrudio. Drago mi je što si došao na moj nastup", prisjetio se on u podkastu "Carcast sa Va Vanom".

Luka je govorio o zaradi snimajući lajvove na popularnoj društvenoj mreži, na kojoj se javnosti predstavio na kontroverzan način - "Za jedan mjesec najviše sam zaradio od 13.000 - 15.000 eura. Uživam u životu, volim pare da dam na putovanje. Sad sam bio mjesec dana u Budvi. Otišao sam da izludujem, da se vidim sa društvom. Sledeće godine biće Dubai", rekao je Luka i dodao:

"Imam sponzore. To su neki oženjeni momci koji meni na mjesečnom nivou plaćaju. Bukvalno mi se prije tri godine javio lik i rekao: 'Ti se meni sviđaš, ja sam oženjen, hoću da ti budem sponzor'. Ja mu kažem da mi pošalje pare na karticu. Kad ono uplata 600 eura. Nismo se nikada vidjeli, kada su mi pare potrebne, napišem mu da mi pošalje, 400, 500, 600, 1.000 eura i on mi uplati. Nego šta nego će da plati. Tri godine se čujemo. Kaže mi samo da stavljam slike na stori, da me gleda i on je zadovoljan".

"Ne vjerujem u ljubav. Bio sam u ljubavi prije dvije godine i jako sam se razočarao. Ovo vrijeme je ludo, nemam povjerenje ni u koga. Porodici ne vjerujem. Porodica moja ne voli javnu scenu, govore mi da radim u trgovini. Srećni su što zarađujem, ali ne vole javnu scenu, kad psujem", istakao je Luka.