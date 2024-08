"Od porodice sam krio da se borim s rakom": Pjevač otišao na rutinski pregled, rekli mu da ima karcinom

Amelu Ćemanu Ćemu prije nekoliko godina bio je otkriven karcinom krajnika.

Izvor: Kurir TV screenshot

Amel Ćeman Ćemo preživio je pravu medicinsku dramu. Od "najobičnijeg problema s gluteusom", završio je u stanju pred sepsu, a potom i čuo najtežu dijagnozu - da boluje od karcinoma. Pjevač se lavovski izborio za svoje zdravlje, ali je o tome ćutao - ni članovima porodice nije želio da kaže šta se dešava, samo "da ih ne bi opterećivao".

"Bogat sam što se tiče prijatelja, izgradio sam prijateljstva i mnogo mi to znači. Čak sam i od porodice krio zdravstveno stanje, jer nisam želio da ih opterećujem", priznao je on jednom prilikom, ali se tu nije i zaustavljao.

"Nije mi bilo potrebno da me neko žali. Znao sam da ću se izboriti sa problemima. Poslije sam otišao u jednu emisiju gdje sam sve ispričao, a to sam uradio kako bi podstakao ljude da brinu o zdravlju i na vrijeme rješavaju probleme", objasnio je onda on, koji je u jeku drame išao i na imunoterapiju.

"Propisana mi je bila hemioterapija. Jedno jutro sam se probudio sa intuicijom da idem po još analiza i drugih mišljenja. To sam i uradio, što se ispostavilo da sam radio ispravnu stvar. Profesor koji me je opet pregledao rekao je da je moj imunitet katastrofalan i da ne bi trebalo da idem na hemioterapiju. I ja sam ga poslušao, krenuo sam na imunoterapiju i sada sam već tri puta radio analize i sve je čisto", rekao je tada u "Ordinaciji" na RTS-u, a nešto kasnije, pjevač je pokušao i da opiše kako mu je bilo u tim najtežim trenucima.

"Taj osjećaj je jako čudan i ne želim niko da ima taj osjećaj. Nije to strah, ne znam kako bih to opisao. Pokušavam da zaboravim, to je jedan najteži trenutak u mom životu. Ne treba da se sjećamo ružnih stvari, treba isključivo da pamtimo lijepe i da isključivo širimo ljubav", naglasio je tada za "Grand".

Kako je saznao da ima rak?

Pjevaču se problem prvo pojavio na gluteusu - "Imao sam infekciju, apces na gluteusu, koji je izazvao neki virus. To je bio samo bol. Sve je izazvala mononukleoza koju sam ja imao, a nisam ni znao da je imam. To je bilo predseptično stanje. Sve je bilo uredno, međutim kada je doktor uzeo to da sanira, mislio je da sam ja već dobio sepsu", rekao je pjevač jednom prilikom u emisiji "Ordinacija" na RTS-u i dodao da je "nakon tretiranja apcesa i gomile antibiotika", dobio koprivnjaču.

"Samo lice mi nije bilo zahvaćeno. To je bilo i od antibiotika, koje sam ja i kroz venu dobijao, da ne bih dobio sepsu. Život me je naučio da ne govorim jao, je l' ima još nešto, jer uvijek ima. Žao mi je što do ljudi ne dopire to da je samo zdravlje u životu važno".

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Ćemo je tada otkrio da je najveći problem tek počinjao...

"Boli me grlo, odem kod ljekara i uzimam terapiju za anginu. Poslije toga odem kod ljekara i saznam da imam kandidu od antibiotika, međutim ostane mi na krajniku nešto kao karfiol. Onda konstatujem da je to izazvala mononukleoza. Meni je predloženo da to moram da otklonim, i prvobitni nalaz je bio pozitivan, ali već drugi nalaz je bio da su u pitanju maligne ćelije. Kada mi je saopšteno, ja sam to samo čuo.

Sjeo sam u auto i nisam mogao da krenem ni lijevo, ni desno i samo sam počeo da plačem. Tako sam stajao sat vremena. Prva stvar je bila da pošaljem poruku psihološkinji sa molbom kad ima prvi slobodan termin da dođem. I prvo sam to uradio i onda sam krenuo u akciju. Profesor koji me je operisao već me je proslijedio kod svog kolege sa onkologije. Moji roditelji ništa o ovome nisu znali", prisjetio se pjevač, a konačna dijagnoza je bila karcinom krajnika.