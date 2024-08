ISPLIVALA FOTKA SA VJENČANJA NOVAKVIH RODITELJA: Dijana saznala da je trudna, Srđan iznenadio reakcijom

Isplivala slika sa vjenčanja Dijane i Srđana Đokovića.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Najbolji srpski teniser Novak Đoković na korak je do zlatne medalje na Olimpijskim igrama.

U nedelju će odigrati finalni meč i odmjeriti snage sa Karlosom Alkarazom, dok će ga sa tribina ponovo bodriti njegovi najbliži. Tokom godina, Novak je često isticao koliko mu je podrška porodice značila te kako su njegovi roditelji mnogo toga žrtovali kako bi on bio tu gdje je danas.

Dijana i Srđan Đoković veoma su ponosni na sve što je Novak postigao. Ipak, i o njihovoj ljubavi se pisalo po medijima, a sada je u javnost isplivala i fotka sa njihovog vjenčanja.

Ovako su izgledali:

Podsjetimo, Dijana je jednom prilikom govorila o braku sa Srđanom i trenutku kada je saznala da je u drugom stanju.

"Mom sadašnjem mužu, tadašnjem dečku, rekla sam da ću dijete zadržati i da on nema nikakve obaveze. Željela sam da rodim to dijete, a on, kako god da odluči. Nisam mogla da obavezujem nekoga sa kim sam u vezi tek nekoliko mjeseci, bilo mi je to malo previše ‒ ispričala je gospođa Đoković svojevremeno u emisiji "Dok anđeli spavaju" pa otkrila i jedan zanimljiv razgovor koji je vodila sa Srđanom:

"Srđan ima neke svoje igrice, šta bi bilo kad bi bilo. Povremeno me pita: 'Šta bi bilo da se nisam oženio sa tobom, da li bi mi dala da vidim Novaka?' Na to mu odgovorim s osmijehom: 'Ko kaže da bi bio Novak? Ko zna, možda bi se zvao drugačije, ali pitanje je šta bi bilo", rekla je kroz osmijeh majka najboljeg tenisera svijeta.

Pogledajte Srđana i Dijanu, kao i pojedine porodične trenutke: