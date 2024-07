"JA SAM PJEVALA I U PUNIM I U PRAZNIM KAFANAMA": Kraljica bakšiša o debaklu kolega u Crnoj Gori

Tea Tairović i ovo ljeto provodi radno, spomenula kolege kojima se otkazuju nastupi tokom ljetnje sezone.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Pjevačica Tea Tairović i ovo leto nastupa na crnogorskom primorju, uprkos pisanju medija da "narodnjacima otkazuju nastupe" u toku ljetnje sezone.

Tea je gostujući u emisiji "Premijera" govorila o počecima, ali i otkrila da je i sama imala pehove "kada je pjevala u praznim kafanama".

"Oduvijek sam željela u životu da se bavim muzikom i dan danas je ostalo tako, samo želim isključivo da se bavim muzikom. Ljudi prepoznaju moju iskrenost gdje nema kalkulacije, to prepuštam nekom drugom. Ako su se nekom koplja lomila preko leđa, mislim da su meni. Ali mislim da je to nephodno za uspijeh, ovaj posao i život me je naučio da se ništa ne podrazumijeva. Kada i ostvarite uspjeh, ne treba stati već nastavljati napred i njegovati. Znate kako, svijet ne čeka na vas, morate se izboriti za sebe, ja sam to odavno shvatila. Trenutno sam zahvalna Bogu na trnovitom putu. Sve prolazi i dobro i loše".

Što se tiče kolega, svjesna je da mnogi nisu blagonakloni prema njoj, ali da je to ne zanima.

"Mnogo sam talična osoba i srećna, mnogi su pokušali da mi naude, ali nisu uspjeli. Nemam tačne informacije o kome je riječ, ali nije ni važno".

Tea je potom prokomentarisala lošu sezonu ali i pjevače koji su doživjeli fijasko na svojim zakazanim nastupima u Crnoj Gori.

"Nisam znala za to. Znate kako, ja sam pjevačica, ja ne brojim ljude. Svi smo nekada imali takve situacije, desilo se i meni da pjevam i po punim i praznim kafanama. Svi smo to prošli".