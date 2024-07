HRVATICA S ONLYFANSA O S*KSU S BAKA PRASETOM! Hoće opet, a jutjuber: Bilo je protiv moje volje, iskorišćen sam

Nika Iličić progovorila o intimnom odnosu sa Bakom Prasetom, a onda se oglasio jutjuber i poručio da je "iskorišćen".

Jedan od najpopularnijih jutjubera naših prostora Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase sve je iznenadio kada je saopštio da je raskinuo s influenserkom Anjom Blagojević, a onda se ona oglasila i poručila da je "razlog raskida njegova ogromna želja za još više novca". Nakon raskida otputovao je u Hrvatsku na jedan festival, gdje je ujedno snimio pjesmu i spot s Mihajlom Veruovićem Vojažem.

U Hrvatskoj se družio s brojnim kolegama i koleginicama iz regiona, a među njima je bila i Nika Ilčić. Nika se našla u centru skandala kada je tadašnjeg dječka, jutjubera Marka Arsenijevića, prijavila za nasilje, a zatim i kada je otvorila nalog na stranici za odrasle OnlyFans.

Tokom festivala, Nika je gostovala u jednom podkastu, gdje je progovorila o intimnim odnosima koje je imala s Baka Prasetom prije nekoliko godina, ali i otkrila kako je sada protekao njihov susret.

"Baka je prvi pređen most. Ovo je ozbiljna tema, vidjela sam se s Bogdanom prije neko veče, bila sam na afteru. Bila sam manja od makovog zrna, htjela sam da iskomuniciram o onome što se dogodilo između nas. Kad on priča o tome u svojim lajvovima djeluje mnogo 'rejpi' s moje strane, htjela sam da iskomuniciram s njim, ne bi sebi oprostila da neko misli da sam mu radila nešto protiv njegove volje ili da sam ga dirala. Bitno mi je da smo na istoj strani. S obzirom da Bogdan nije bio zadovoljan prvi put mislim da bi trebalo opet to da doživi", poručila je Nika u podkastu "Vostcast", mreže su se "usijale", a onda se Bogdan oglasio.

"Šta je bre ovo? Je l' ja treba da kažem šta je bilo? Ja sam iskorišćen, ja sam žrtva. Bilo je protiv moje volje, do sad sam ćutao o tome, ali ja sam s*ksualno iskorišćen od strane Nike Ilčić. Nije mi bilo lako da kažem ovo, to se desilo prije pet, šest godina. Izvukla je kondom i iskoristila me je, osjećam se ružno", rekao je u jednom uključenju uživo na Jutjubu i prokomentarisao njen poziv da ponove, pošto, kako je rekla "prvi put nije bio zadovoljan".

"Ovaj put ću da pristanem. Šalim se, ja nisam takav lik, niti bi ja htio nešto tako, pošto ja ne volim... Osjećam da je sad dosta iskusnija. Bila je na gajbi, htjela je da pričamo, ali ja sam bio okupiran drugim stvarima oko snimanja spota, tako da sam morao da ispratim nju i njenu drugaricu, samo sam im uzviknuo slogan: 'Na spavanje'. Veliki pozdrav za Niku, vjerujem da ćemo mi obraditi sve što nismo", ispričao je jutjuber koji je u Hrvatskoj opljačkan, a kako tvrdi lopovi su mu odneli 250.000 evra.