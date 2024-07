SMUVALA 53 GODINE STARIJEG PA GA VARALA NA NJEGOVE OČI: Nekad šetala stare, a danas "grmi" i ne mari za prošlost

Mnogi se pitaju gdje je nestala i kako danas izgleda Milijana Bogdanović koja je pažnju javnosti skrenula odnosom sa daleko starijim Milojkom.

Milijana Bogdanović svojevremeno je šokirala javnost, kada je otkriveno da je u vezi sa 53 godine starijim Milojkom Božićem. To joj navodno nije bio ni prvi ni poslednji odnos tog tipa, već je i ranije, kako je sama pričala, ulazila u odnose sa daleko starijim muškarcima.

Ipak, svoju vezu sa Milojkom odlučila je da unovči učešćem u rijalitiju, međutim stvari nisu išle kako se očekivalo, te su se kola slomila upravo na Milojku.

Iako su javnosti svoj odnos predstavili kao idiličan, sve je puklo kao pjena od sapunice nakon što je Milijana na Milojkove oči flertovala sa drugim učesnicima, a kasnije se čak i ljubila sa Ivanom Gavrilovićem pred njim.

Očekivano, uslijedio je razvod, a Miljana se povukla iz medija i pronašla drugi posao. Kako se pisalo prošle godine, ona radi kao kondukterka u prevozu, a sudeći po fotografijama koje objavljuje na mrežama, mirniji život joj daleko više prija.

Ona je nedavno objavila i niz fotografija sa bazena, a komplimenti su se samo ređali jer bivša rijaliti učesnica izgleda nikad bolje.

Inače, domaći mediji nedavno su posjetili mesto Pilatoviće, bližu Požege, gdje živi bivši rijaliti učesnik Milojko Božić.

U tom periodu ona meni kaže, ja sam se u tebe zaljubila, rodile su se neke emocije. Ja znam da je ona djevojka, da ima neke potrebe, i ako misliš da budeš sa mnom možeš, ali ako me prevariš to je to. Ipak me je okaljala u Parovima. Drugi put kada smo izašli iz Parova, nismo se pomirili, posle toga me nije kontaktirala. Ona mene zna, ja kad se rasturim, ja se rasturim - rekao je Milojko, pa otkrio da mu se udvaraju mlađe žene i djevojke.

Nude se preko fejbuka, govore mi da sam lijep, a mene je sramota. Od 24 do 40 godina me muvaju djevojke, šalju mi svakakve slike. To sa Milijanom se desilo i ipak nije bilo u redu prema djeci. Jedna ćerka mi nije zamjerila, a druge jeste, malo smo prekinuli kontakt - izjavio je Milojko.