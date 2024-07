ISKORISTIO ME, MOLILI SU DA POVUČEM TUŽBU: Goga Sekulić o aferi s Nikolom Pekovićem - Bila sam mu marketing

Goga Sekulić prvi put je javno progovorila o odnosu s Nikolom Pekovićem zbog kog se našla u žiži interesovanja.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Pjevačica Goga Sekulić našla se u centru pažnje kada je objavljeno da je navodno crnogorski NBA centar Nikola Peković, svojevremeno kupio skupocjeni sat, što je ona odmah demantovala. Sada je gostujući u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji progovorila o detaljima njihovog odnosa i otkrila kako su se upoznali.

"Sat koji nosim sada je moj, a svi vole da se hvale, pa da kažem da je ovo običan čelični 'rolex'. Jutros je osvanula vijest da sam od nekog košarkaša dobila sat od 30.000 evra, a to sam demantovala, rekla da je laž. Kada je nešto istina, ja od toga ne bježim, ali me u toj priči posebno nervira to što kada se taj dječko probijao, ja sam bila na vrhuncu popularnosti, pa sam dobro došla kao marketing. Potom se taj košarkaš ženio, bile su neke pjesmice o meni, od navijača, a on, niti njegovi saigrači mi se nisu izvinili, nikad se nije platila odšteta, čak su nas zajednički prijatelji zamolili da povučem tužbu pored pet NBA košarkaša", rekla je Goga.

Ona je spomenula i kako se upoznala sa crnogorskim košarkašem: "To je bilo prije 20 godina, a ova priča je nastala prije 10 godina, ja tog momka znam. Izmišljena je priča da sam ja na Lukasovom koncertu dobila od njega sat. Poslali su nam šampanjac, kao društvo, i 101 ružu, mi smo se samo zahvalili, ali sat nisam dobila, jer se pričalo da ja taj sat ne skidam".

Pogledajte 02:32 GOGA SEKULIĆ EKSKLUZIVNO O AFERI SA PEKOVIĆEM ZA KURIR: Iskoristio me, a onda su mi smišljali "pesmice", MORAĆE DA PLATI ZA TO! Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Peković u centru skandala zbog navodnog razvoda

Nekadašnji košarkaš Nikola Peković, navodno je napustio suprugu i odlučio da se razvede. Prema nezvaničnim informacijama, Peković već mjesecima nije u Crnoj Gori, a navodno je razlog tome nova djevojka s kojom je ušao u emotivnu vezu.

Proslavljeni košarkaš i njegova još zakonita žena, doktorka radiologije Violeta Peković, upoznali su se 2015. godine, a već u junu sledeće godine vjenčali su se na gala proslavi u Bečićima. U februaru naredne godine dobili su sina.