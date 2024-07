PJEVA U GRANDU, A DOKTOR NAUKA: Ona je najobrazovanija na estradi, radi u državnoj firmi, a prije toga kao stjuardesa

Tamara Dragić odbranila doktorsku disertaciju

Izvor: Instagram/tamara_dragic

Pjevačica Tamara Dragić, koja se proslavila takmičenjem u "Zvezdama Granda", se pohvalila da je uspješno odbranila svoju doktorsku disertaciju, a čestitke su počele da se nižu ispod videa u kom je podijelila lijepe vijesti.

"Možete me zvati doktorka, jer sam od danas zvanično doktor kulturoloških nauka. Ova doktorkska disertacija nastala je iz želje da dam svoj lični doprinos povećanju bezbjednosti saobraćaja u našoj zemlji. Kako sam poslednjih godina suočena sa stanjem bezbjednosti saobraćaja, gdje povećani obim saobraćajnih nezgoda kao pošast odnosi veliki broj života, odlučila sam da uz pomoć nauke dođem do odgovora na pitanje: Kako povećati nivo bezbjednosti drumskog saobraćaja?", napisala je Tamara na mrežama i dodala:

"Naučno i stručno usavršavanje na putu kroz doktorske studije dalo mi je novu perspektivu u razmišljanju, shvatanju i prihvatanju. Na ovom putu, punom izazova, imala sam priliku da radim sa mnogim divnim ljudima koji su, svako na svoj način, doprinijeli da kroz sve ove procese i faze rastem i razvijam se i sve ovo učinim znatno lakšim. Hvala svima koji su mi pružili podršku i svima koji su na bilo koji način doprinijeli kvalitetu ove disertacije. Ovu doktorsku disertaciju posvećuje, svom tati, bez koga ni ovaj životni cilj ne bi bio ostvaren. Vaša dr Tamara Dragić", napisala je ona, dok se u komentarima nizale čestitke prijatelja i kolega.

Tamara Dragić je inače magistrirala muzičku pedagogiju na Fakultetu muzičke umjetnosti. Ona je svojevremno radila i kao stjuardesa, a pored bavljenja muzikom, radi i u jednoj državnoj firmi.

"Generalno ljudi vole da etiketiraju, ali ja radim i u jednoj državnoj firmi i magistrirala sam muzičku pedagogiju, predajem i solfeđo i klavir i pjevanje i sada sam na doktorskim studijama ", istakla je Tamara nedavno za Grandonline.

Tamara Dragić nakon razvoda od bivšeg muža zadržala je njegovo prezime.

"Kažu da sam jedna od rijetkih ludih žena koje zadržavaju muževljevo prezime, a nisu sa mužem. On ima drugu gospođu sad - pričala je Tamara u emisiji "Zvezde Granda Specijal", pa nastavila o svojoj situaciji. "Mrzjelo me je da mijenjam svu tu dokumentaciju. To prezime nije ni bitno. Bitno je šta je u srcu i duši".