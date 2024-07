CIJELI SVIJET ODLIJEPIO ZBOG PRIRODNIH "PETICA" Glumica objavila vruće fotke, gledalo je 4 miliona ljudi

Sidni Svini, glumica iz "Euforije" na Instagramu napisala i da "to ne radi često"

Izvor: Instagram/sydney_sweeney

Atraktivna glumica Sidni Svini, opčinila je svijet ulogom u hit seriji "Euforija". U godinama koje su uslijedile njena slava je rasla, kao i interesovanje javnosti i pratilaca na društvenim mrežama. Pojedini se ne slažu sa tvrdnjom da je "jedna od boljih glumica nove generacije", poput producentkinje Kerol Baum koja ju je jednom prilikom potkačila u intervjuu.

"Ne shvatam Sidn Svini", rekla je Baumova, rekavši da je pogledala njen film "Anyone but you". "Htjela sam da znam ko je ona i zašto svi pričaju o njoj. Rekla sam i učionici studentima - objasnite mi ovu djevojku: nije lijepa, ne zna da glumi, je l' zato što je zgodna? Niko nije znao odgovor", rekla je producentkinja filma "Nevjestin otac".

Ipak, pratioci smatraju da je lijepa - nekih 20 miliona ljudi, koji su sada bili u prilici da je gledaju u "opuštenom izdanju", na podu njene kuće.

Sidni je na Instagramu objavila par selfija u ogledalu - i priznala da to ne radi često, na kojima se vidi kako izgleda u miniću i topu iste boje. Pozirala je, pućila se, okretala leđa kameri, a 4,5 miliona ljudi koji su lajkovali slike, uglavnom su komentarisali njene velike, prirodne grudi.

Pogledajte: