POSLE DVA POROĐAJA GRMI U BIKINIJU! Luna Đogani se skinula - Grudi u prvom planu, tek ostalo da vidite

Luna Đogani raspametila je vjerne fanove kada je objavila fotku u bikiniju.

Izvor: Instagram/luna_djogani/screenshot

Pobjednica rijalitija, influenserka i ponosna mama dvije ćerkice, Luna Đogani koja se oprobala i u ulozi voditeljke, otputovala je na zasluženi odmor odakle se oglasila na Instagramu fotkama koje su oduševile sve njene vjerne pratioce. Luna uživa u Pefkohoriju, a "vrelim" fotkama je raspametila.

Luna je pozirila u heklanom bikiniju i pokazala izvajane obline. Iako je postala mama prije 9 mjeseci, uspjela je da za tako kratko vrijeme dovede liniju do savršensta, što su svi i prokomentarisali.

Bujne grudi su u prvom planu, a nikome nije promakao ni savršeno ravni stomak i zategnute noge.

Marko Miljković nedavno se našao u centru pažnje nakon sukoba s komšijom, zbog čega je reagovala i policija, a Luna se oglasila posle incidenta koji je imao njen suprug. Marko je završio u pritvoru iz kog je pušten nakon što je saslušan u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, a teretio se za narušavanje javnog reda i mira i pokušaj napada na službeno lice nakon sukoba s komšijama.

"Ja sam dobro. Svi smo na okupu, Marko je kod kuće. Ja se nisam oglašavala tada, neću puno da pričam o tome ni sada. Ostajem dosledna tome. U tim trenucima mi nije bilo dobro, nije mi bilo svejedno. Sada je najbitnije da je Marko došao i da je sa nama. Djeca su mala... nisu ni razumjela šta se desilo, ali dobro. Meni je porodica na prvom mjestu i to će uvijek biti tako", rekla je ona, pa progovorila i o novinskim natpisima da će se razvesti:

"Naravno da ne, naslovi su netačni, da smo staviti tačku na naš odnos, apsolutno nije istina. Sve je u najboljem redu među nama i to je to. Ja kada sam se udavala, udavala sam se i u dobru i u zlu. Treba biti uz partnera i kada je sve dobro i kada nije dobro, rekla je on, pa dodala", rekla je Luna u emsiji "Premijera Vikend specijal".