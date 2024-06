ALEKSANDRU BURSAĆ VJERENIK PREVARIO SA STARLETOM: Vještica joj skinula momka, a na jednom joj je zahvalna

Pjevačica Aleksandra Bursać slučajno je otkrila da ju je momak prevario.

Izvor: Instagram/bursacaleksandra_official

Pjevačica Aleksandra Bursać nedavno se vjerila sa 10 godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem, no prije nego što će sa njim uploviti u mirnu luku, prošla je veoma težak period nakon saznanja da ju je bivši momak prevario.

Iako je o spornoj situaciji već pričala, sada se prisjetila bolnog perioda tokom gostovanja u emisiji "Show se nastavlja" i istakla da je zahvalna na tome što joj se desilo, a potom i ispričala kako je saznala za prevaru.

Izvor: IG bursacaleksandra

Bila sam kod knjigovođe i mene zove novinar i saopštava mi da moj dečko i ta dotična osoba imaju prepsku, da su poruke vrlo eksplicitne. Ja sam prvo mislila da se šali, a onda sam tražila da mi pošalje skrinšotove, da vidim da li je to njegov broj. U tom momentu mi smo živjeli zajedno, bila sam u totalnom šoku šta mi se dešava - pričala je Aleksandra i dodala da joj je vjerenik priznao za aferu sa starletom Anđelom Vješticom kada se s njim suočila.

Rekao mi je da je sve istina, ja sam bila u šoku.

Nakon što su joj stigli printskrinovi, Aleksandra se uvjerila da su te poruke istinite.

Počela sam da plačem i da se tresem, pozvala sam ga, ja ne znam kako sam se dovezla do kuće. Rekao mi je da je to sve istina, ja sam bila u šoku. Došla sam kući, ja se sada ni ne sjećam šta je on meni tada sve ispričao - ispričala je Aleksandra gostujući na Blic televiziji.

Hvala Bogu što je to tako namestio, jer intuicija mi je govorila da to nije to. Bila sam donekle slijepa u toj vezi, Bog je namjestio tako da konačno trgnem glavom. Spasio me je - rekla je Aleksandra.