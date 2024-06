SLAVNOM FUDBALERU MAJKA DOŠLA NA VJENČANJE U VJENČANICI: Šepurila se u bijelom, pa došlo do žestoke tuče

Lionel Mesi danas proslavlja rođendan, a prva mu je čestitala upravo supruga zbog koje je došao u sukob i sa rođenom majkom.

Za fudbalere se uglavnom smatra da mijenjaju devojke kao čarape, ali nisu svi takvi. Jedan od njih se oženio svojom simpatijom iz dJetinjstva uprkos protivljenju porodice, čak i kada je majka pokušala sve da okrene protiv nje.

Riječ je o Mesiju kojeg je majka "kaznila" i tako što se na njegovom vJenčanju pojavila u bijelom. No, ni to nije moglo da naruši ljubav fudbalera prema lijepoj Antoneli.

Podsjetimo, Lionel koji danas, 24. juna puni 37 godina upoznao je suprugu u ranom djetinjstvom, zahvljajujući njenom bratu, a i sam Mesi je priznao da se s njim družio samo da bi što više viđao lijepu Antonelu.

Zapazio ju je još kada je imala 8 godina, a kasnije su se dopisivali pismima u kojima mu je rekla da će je jednog dana oženiti.

Tako se između njih rađala ljubav i zbližavali su se sve više, usput se zajednički boreći protiv siromaštva u kome su oboje živjeli.

A onda je Leova prekretnica stigla i otvorio se novi svijet. Fudbal ga je 2000. odveo u Barselonu, a Antonela je ostala da grca u siromaštvu. Njena porodica je imala supermarket, ali u vrijeme krize je bilo velikih poteškoća i mnogo ljudi je kralo. Antonela je počela svoj život bez Mesija. Postala je devojka drugog momka i provela je nekoliko godina s njim u vezi.

Ključni trenutak u ljubavnoj vezi Mesija i Antonele dogodio se u maju 2005. godine, kada je ona prošla kroz težak period, jer je njen najbolji prijatelj umro nakon što ga je pregazio momak koji je vozio pijan. Ona je tada pala u depresiju, prestala je da ide u školu, a to je nateralo Mesija da dođe u Argentinu, samo da bi je pronašao i bio uz nju.

Upravo taj trenutak postao je kamen temeljac njihove veze, a tri godine kasnije, Antonela se sa njim preselila u Šaniju.

Vjenčali su se 2017. godine, a danas su ponosni roditelji trojice sinova: Tijaga, Matea i Ćira kojeg je Antonela donijela na svijet u martu 2018.

Međutim, iako njihova ljubav traje od najranijeg detinjstva, Mesijeva majka Selija nije bila oduševljena izborom sina. Koliko stvari nisu dobre bilo je jasno na vjenčanju para.

Mesijeva majka u bijelom na venčanju

Selija se na vjenčanju sina i snajke pojavila u haljini koju su brojni mediji opisali kao "neprimjerenu". Nosila je dugu bijelu toaletu sa izvezenim dijamantima i čipkastim rubom koji je dodirivao pod, baš kao i vjenčanica njene nove snahe.

Tuča na vjenčanju

Takođe, nekoliko sati prije vjenčanja, Mesijeva tetka je potvrdila glasine o tuči u porodici fudbalera. Tokom direktnog prenosa na TV kanalu Argentina America, pozvana je i pitana za njenog nećaka. Sa gorčinom je otkrila da nije pozvana na venčanje.

Navodno, nije pozvana jer je Antonela to zabranila, a kasnije su se pojavile priče o tome kako Antonela i Mesijeva strana porodice uopšte ne razgovaraju, iako se znaju od djetinjstva, pa su za vjenčanje morali potpuno da razdvoje goste po stolovima i spratovima hotela - da bi se izbegli dalji sukobi.

Osim toga, poznato je i da je 2010. godine Selija prokomentarisala Antonelu rečima "ko je ona uopšte?", čime je stavila do znanja da baš i ne ceni izabranicu svog sina. Ipak, iako se priča da i dan-danas okreće svoju porodicu protiv Mesijeve supruge, čini se da je naišla na "tvrd orah". Naime, jedina koja nema loše mišljenje o Antoneli je njena jedina ćerka, Mesijeva sestra Marija Sol koja je sa njima pokrenula i biznis, i često se može videti u njihovom društvu.Mesijeva majka nije volela nijednu njegovi djevojku.

Inače, nije tajna da Selija nije volela nijednu Mesijevu izabranicu, te je tako, njegovu bivšu djevojku Makarenu Lemos jurila po kući držeći tiganj u ruci.

"Pratila me je i slikala dok se nisam okrenula i pitala je šta to radi. Onda je počela da me vrijeđa. Pratila me je noseći telefon i tiganj", ispričala je Lemosova, koja je u vreme kada se viđala s fudbalerom imala 14 godina, dok je on imao 18.

Navodno je Mesijeva majka brinula da je njen sin u ovoj neprimerenoj vezi prešao granicu, što Makarena nikad nije tvrdila.

"Nikad nisam rekla da sam spavala s njenim sinom. Imala sam 14 godina, a on 18 i nisam ništa pričala o našem odnosu. Tretirala me je kao da sam niko. Izgleda da je mislila sam nešto ispričala za neki časopis, a nisam. Oni su zbunjeni", rekla je devojka koja je danas poznata manekenka.