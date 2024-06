"Svekrva me mrzjela jer sam muslimanka, a drugi muž otjerao iz kuće": Poslije 3 mjeseca zabavljanja Selma se udala

Pjevačica Selma Bajrami jednom prilikom otkrila je brojne detalje iz svog privatnog života, a svi su prilično burni

Izvor: preentscreen/Instagram

Selma Bajrami, potiče iz Bosne i Hercegovine, a neke njene pjesme su i dalje hitovi.

Privatni život ove folkerke privlačio je oduvijek veliku pažnju, pogotovo kad se saznalo da ima velike probleme sa bivšim mužem.

Prvi brak Selme Bajrami je bio sa Zoranom Vučkovićem, sa kojim nema djece. Kako je istakla, mnogo su se voljeli, ali glavna prepreka ka idealnom odnosu je bila svekrva.

Njegova majka me nije voljela, zato što sam muslimanka, a meni to nikad nije bilo važno, a nije ni njemu. Mi smo se voljeli, razveli smo se u ljubavi. Njegova majka je pokušavala da me maltretira, ali Zoran je bio sve vrijeme na mojoj strani, na našoj strani, u suštini ona nikada nije mogla da utiče na njega. Svekrvi nisam odgovarala jer sam prije svega pjevačica. Samo čovjek koji je iz šoubiznisa može da bude sa mnom – istakla je pjevačica za Hype televiziju.

Bajramijeva je nakon nekoliko godina poslije prvog razvoda opet izgovorila sudbonosno “da” Muji Musiću, sa kojim je dobila i sina, međutim ubrzo su i s njim krenuli problemi.

Čovjek me je lagao o svojoj biografiji, a mene materijalne stvari nisu nikad interesovale. Voljela sam ga, bila sam već trudna, non stop u kući, abnormalno se udebljala, nisam imala prijatelje, a onda su počeli problemi. Matretiranja, ponižavanja, govorio mi je da sam ružna, natjerao me da idem za Australiju da radim i zaradim, da bi mi mogli da imamo život. Jednom me slučajno udario laktom, tako je ispalo, a znam da je to namjerno uradio. Udario me je u arkadu. Svaki muškarac koji digne ruku na ženu, nije muškarac. Htio je mene da spušta iz svoje nesigurnosti – rekla je Selma na Hype televiziji.

Nakon deset dana pošto sam otišla iz stana sa sinom od skoro dvije godine, doveo je drugu ženu i u procesu razvoda dobio je dijete.

I ta žena ga je napustila. Pa ti meni reci da li je normalno za tri godine da dobiješ dvoje djece sa dvije žene. Devet godina sam na sudu. Ispisao je laži o meni, iskoristio je koronu, kad ja nisam imala pravnu pomoć, i propustila sam rok za žalbu. Ispalo je kao da se slažem sve sa njim, to je jedino moja greška. Uspjela sam da imamo skoro jednako starateljstvo, kod mene je od četvrtka do nedjelje - ispirčala je Selma u ispovijesti na Hype televiziji.

Ne bih da pričam o tome, ali čisto da objasnim narodu. Ja sam osoba koja uvijek ide sa nekim razlogom u medijima. U međuvremenu su nastale neke stvari, pa sam odlučila da se povučem i evo, sada sam tu, opet sam tu - rekla je ona između ostalog u emisiji "Amidži šou".