"U JEDNOM TRENUTKU SAM ZAVAPIO: BOŽE DAJ MI..." Prva izjava Sergeja Trifunovića o braku sa 23 godine mlađom Isidorom

Sergej Trifunović izgovorio je sudbonosno "da" 23 godine mlađoj Isidori Mijanović, a sada je prvi put za medije progovorio o braku.

Izvor: Instagram/whistler_dick

Sergeja je voditelj na početku razgovora podsjetio na njegovu raniju izjavu da sebe vidi kao dedu okruženog sa mnogo djece, unuka, sa bakom koju voli, pa ga je pitao da li je to sad tako.

"Ja vjerujem da da, zato što, iz milion razloga. Vrlo je čudno, ja sam želio porodicu i smatrao da je to vrhunac ostvarenosti čovjeka i nikada nisam bio spreman da tu porodicu pravim kompromisno, bilo sa kim da bih uopšte imao porodicu, tako da samo mogu da kažem hvala svevišnjem i što se pojavila osoba sa kojom je to apsolutno moguće."

"Komentarisana je razlika u godinama, je l' to ima neke veze sa ljubavlju?" osvrnuo se voditelj na razliku od 23 godine između Sergeja i Isidore. "Njihovi komentari nemaju nikakve veze sa ljubavlju, sa ljubavlju ima veze isključivo ono što se desilo između moje vjenčane žene i mene. To je to", rekao je glumac, pa prokomentarisao navode ljudi da se promijenio:

"Sasvim sigurno da ima istine u tome da sam se promijenio, jer smatram da je jako glupo da se čovjek ne mijenja. Mi mijenjamo DNK svaki dan, a ne sebe i svoje navike ukoliko smo naravno pametni. Vjerovatno jesam i vjerovatno je to bio onaj momenat 'kada središ kuću, onda se pojavi i gost'. Zaista sam počeo da sređujem kuću skoro godinu dana nego što se gost pojavio, vjerujem da je ovo isključivo rezultat toga. Da ja nisam nisam zavrnuo rukave da pospremim kući, da li bi se gost uopšte pojavio. Ali učinio sam taj napor i Bogu hvala to je tako."

Sergej je pokušao da objasni i šta ga je natjeralo da se mijenja. "Ništa određeno me nije natjeralo, zamor materijala. Imam 51 godinu iako ni sam sebi ne izgledam tako. Došao je neki momenat prirodno. U jednom trenutku sam zavapio 'Bože, daj mi novog mene', želim da se rodim nekako nov i nekako se tako i desilo. Brak je stvar koja je posledica, ona nije stvar koja me je promijenila", rekao je glumac u emisiji "360 stepeni".