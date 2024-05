VODITELJKA (36) KUPUJE GROBNO MJESTO! Izabrala lokaciju, bivši muž odbrusio: "Da li si normalna?"

Dajana Paunović razmišlja o kupovini grobnog mjesta i već bira gdje želi da bude sahranjena.

Izvor: YouTube/RTV Pink Official/screenshot

Voditeljka Dajana Punović (36) i producent Žika Jakšić ostali su nakon razvoda u odličnim odnosima, šuškalo se da je on nakon rastanka iskeširao 10.000 eura za renoviranje njenog doma, kao i da bivšoj supruzi daje alimentaciju u visini od 5.000 eura.

Dajana je od Žike Jakšića mlađa 24 godine, a sada je otkrila da već razmišlja o kupovini grobnog mjesta. Kako je ispričala ona je počela da se raspituje o cijenama, ali i koja joj je prva opcija.

"Nedavno sam počela da razmišljam o kupovini grobnog mjesta i da se raspitujem koliko košta. Familiji sam saopštila da želim da budem sahranjena na Topčideru. Tamo sam odrasla, tamo je šuma, lijepa je priroda. Onda sam shvatila da je velika gužva, a to mi stvara anksioznost", ispričala je Dajana u emisiji Goce Tržan "Ako progovorim".

Ona je otkrila i šta je rekla sinu: "Onda sam promijenila odluku. Rekla sam sinu: 'Moramo da se uselimo u kuću koja ima veliko dvorište. Hoću da budem sama, to mi je vrlo važno'".

Dajana Paunović je pozvala i bivšeg supruga Žiku Jakšića kako bi ga pitala koliko je on platio svoje grobno mjesto, a on ju je zbunjeno pitao: "Da li si ti normalna, o čemu razmišljaš u tim godinama?", a zatim sve okrenuo na šalu uz komentar: "Ja sam mislio da ćeš ti u Aleju".

"Život je takav, nepredvidljiv. Treba misliti o svemu. Ne želim nikome da ostavljam teret. Može sutra da me ne bude. Hoću da to bude riješeno", zaključila je Dajana, dok je Žika ranije otkrio da je on već kupio grobnicu "s pogledom".