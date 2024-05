Dženifer Lopez i Ben Aflek NA KORAK OD RAZVODA? Jedna stvar ih razotkrila, par nije snimljen zajedno nedjeljama!

Ben Aflek navodno se iselio iz zajedničke kuće koju deli sa Dženifer Lopez.

Dženifer Lopez i Ben Aflek trenutno ne mogu da pronađu zajednički jezik, a njihov brak se po pisanju stranih medija nalazi na veoma klimavim nogama. Kako se navodi, par koji je čekao da svojoj romansi pruži novu šansu posle 20 godina, na korak je od razvoda!

"Džen i Ben imaju problema u braku", navodi izvor za UsWeekly, "Problemi su počeli prije par nedjelja, kada je Dženife rpočela da nagomilava poslovne obaveze i priprema se za turneju".

Kako insajder objašnjava, pjevačica i glumica je "veoma fokusirana na posao" dok se sprema da krene na turneju "This Is Me Now... A Love Story", nakon albuma i dokumentarca inspirisanog Benom.



Par navodno već ne živi zajedno, a Ben (51) se odselio u drugu kuću. Ako je suditi po pisanju InTouch magazina, oni još uvijek nisu spremni da "oglase zvono za kraj", pa su krenuli na bračnu terapiju.

Ovo nije ostalo neprimjećeno kritičarima na društvenim mrežama, pa su odmah udarili da daju svoj sud: