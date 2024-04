ČUO DA GA SPASA VARA SA DOKTOROM! Saša Popović otkrio kako je ostao bez pevačice koju je zamenila Lepa Brena

Saša Popović je nekoliko puta pričao da je Lepa Brena kada ju je prvi put upoznao "imala 80 kila"

Izvor: Youtube / Lepa Brena

Spasa Mečanin bila prva pevačica s kojom je nastupao Slatki greh, tačnije Lira šou kako se zvao bend Saše Popovića.

Spasu je nako samo dve godine u bendu zamenila Lepa Brena, a Kurir je pre nekoliko godina od prve pevačice, saznao i da je žalila što je napustila grupu zbog muža.

"Nije me oteo na sceni, već me je odveo kući i venčali smo se u Smederevu 13. januara 1980. Venčala me je bivša devojka Saše Popovića. U januaru smo se uzeli, a u aprilu sam izgubila bebu. Doktori su mi rekli da više nikad neću imati dece, ali, eto, posle sam rodila Miloša. Nažalost, bez muža sam ostala vrlo rano. Mališa je poginuo u saobraćajci 1983, kad je naš sin imao samo dve i po godine", rekla je Spasa i istakla da joj je bilo drago kada je kolege spomenu, pogotovo Saša Popović za kojeg je imala samo reči hvale.

"On je uvek imao originalne ideje koje smo zajedno sprovodili u delo. Ja sam šila suknjice za audicije na koje smo išli. Bili smo mladi i ludi, mnogo smo se šalili. Svi u bendu su me gledali kao sestru".

Spasa je bila na korak do velikog uspeha kad ju je zadesila prva životna tragedija. Izgubila je bebu i to je zapravo bio razlog njenog povlačenja s muzičke scene.

"Breni je bilo suđeno, a meni se zlo desilo na sceni. Moje dete je umrlo i rodila se zvezda, Lepa Brena. To je toliko simbolično i strašno! Zato mi je suprug zabranio da pevam. Ležala sam mesec dana u bolnici u Brčkom, imala sepsu u početnom stadijumu, mesecima nisam mogla da se oporavim. To je bila prekretnica. Tada sam ostavila Lira šou", pričala je Spasa, a sad je na društvenim mrežama osvanuo snimak Saše Popovića koji je jednom prilikom otkrio da je "muž došao po nju jer je čuo da ga vara sa doktorom":