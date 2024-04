OTKRILA SAM DA ME VARA! Seka Aleksić ispričala kako je saznala: Videla sam crno na belo!

Seka Aleksić ispričala je kako je bivšeg partnera uhvatila u prevari.

Izvor: Kurir TV screenshot

Pevačica Svetlana Seka Aleksić pre nekoliko meseci je bila na meti glasina da ju je suprug Veljko Piljikić, s kojim je godinama u skladnom braku i ima dva sina, prevario sa dadiljom. "Informaciju" koja je kružila društvenim mrežama Seka je demantovala porukom:

"Porodica je svetinja, sram bilo svakog ko mi dira na brak i muža. Neka se plaše Boga oni koji izmišljaju takve priče", poručila je tada pevačica koja je jednom prilikom priznala da je bivšeg partnera uhvatila u prevari.

"Jednom sam doživela da me prevario i to sam otkrila sama. Kopala sam, zato što sam osetila da sam u pravu. Primetila sam po njemu da se nešto dešava i krivo mi je što nisam to brzo sanirala. Ja sam to još pre osetila i htela sam da raskinem sa tom osobom, ali eto, čekala sam da vidim to crno na belo", ispričala je Seka.

Izvor: Instagram/screenshot/seka_aleksic

Kako je rekla, odmah je na tu vezu stavila tačku, a onda se u njenom životu pojavio suprug Veljko. Sa suprugom Veljkom i njihova dva sina Jovanom i Jakovom izgradila je porodičnu idilu u Staroj Pazovi. Pevačica i njen suprug su sagradili vilu koja vredi pola miliona evra, a u dvorištu imaju osim bazena, palmi i kokošinjac koji je pevačica dobila od svog supruga za rođendan.