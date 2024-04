LEGLA DA SPAVA S POLOMLJENOM RUKOM! Tea Tairović o drami u porodičnom domu - u pola noći sama išla u Hitnu!

Pjevačica Tea Tairović nedavno je nastupila s longetom

Pevačica Tea Tairović nedavno je doživjela nezgodu u porodičnom domu, zbog koje je provela noć u Hitnoj pomoći. Dan kasnije je stala na binu i održala koncert s longetom na ruci, a sada je otkrila i kako je došlo do povrede ruke.

"Bio je gips, imala sam crni rukav koji sam stavljala preko da se ne vidi. Sad sam ga skinula, moram da se oporavim zbog koncerta, jer imam zahtjevnije koreografije i zbog albuma. Ruka me bolucka, nije strašno. Od nastupa sam mislila da odustanem, jer mi se to desilo dan pred nastup, da me je toliko bolelo ne bih rizikovala svoje zdravlje, a sa tabletama protiv bolova sam mogla da funkcionišem i pomeram prste i šaku", rekla je Tea i otkrila šta se tačno desilo:

"Pala sam, bile su u pitanju pločice, okliznula sam se i pala sam svom težinom na zglob i šaku, a zglob mi je napukao. Nikog nisam zvala u pomoć, legla sam sam da spavam, međutim probudili su me bolovi i onda sam sama otišla u Hitnu", rekla je Tea i otkrila kako je uspela da održi nastup:

"Bilo mi je teško, jer nisam mogla da se krećem, potrebne su mi obije ruke da nastupam. Htjela sam sebi da dokažem i da vidim da li sa gipsom mogu da održim koncert i jako sam srećna što je sve ispalo kako treba. Mama je bila zabrinuta, jako je teško to podnela".