BILA I S GLUMCEM IZ KASANDRE! Ljubila sina predsjednika, fudbaler je varao, a sad ima novog "klinca"

Osvaldo Rios, Antonio de la Rua, Đerar Pike i sad glumac iz serije "Emili u Parizu"

Pjevačica Šakira navodno je u vezi sa glumcem Lusijanom Laviskontom, zvijezdom serije "Emili u Parizu", koji, prema riječima njenih prijatelja, "juri poznate dame".

Ovo je prva zvanična veza pjevačice koju je bivši suprug, 10 godina mlađi Đerar Pike, prevario sa studentkinjom Klarom Čijom Marti (25) koja je 22 godine mlađa od muzičke zvezde (47), i 12 godina mlađa od poznatog Španca.

Lusijano je 15 godina mlađi od Šakire, a poznato je da je jedan od "starijih bivših" bio glumac iz španskih telenovela Osvaldo Rios. Osvaldo je glumio u hit seriji "Kasandra", a sa pevačicom je bio u vezi kada je ona imala samo 20 godina.

Iako je o toj vezi javno govorila samo jednom, Rios je spomenula više puta. Veza je trajala osam mjeseci, a Šakira je otkrila da je njena pjesma "Moscas en la Casa" s albuma "Dónde Están los Ladrones?" bio inspirisana ovim glumcem.

Šakira je potom bila u vezi sa sinom bivšeg predsjednika Argentine Antoniom de la Ruom, i njihova veza je trajala 11 godina.

Par se na kraju razišao pa su bili kao poslovni partneri neko vrijeme sve dok on nije tužio pevačicu za 100 miliona dolara nakon što je raskinula njihovo poslovno partnerstvo, a tužba je odbačena.

Pjevačica se sa Pikeom upoznala na snimanju spota za pesmu "Waka Waka (This Time For Africa)" što je bila zvanična numera Svetskog prvenstva u fudbalu 2010. u Južnoafričkoj Republici. Bili su azjedno od 2010. do 2022. kada je pjevačica prekinula vezu, iako se kao razlog navodilo njegovo neverstvo. Imaju dvojicu sinova Sašu i Milana.

