"POLOVNI MUŠKARCI SU NAJBOLJI" Vesna otkrila kolika joj je penzija i iznenadila: Da ima bar brak i djecu

Vesna de Vinča jednom prilikom progovorila je o savršenom muškarcu po njenom mišljenju.

Vesna de Vinča, koja već godinama živi na svom brodu, svojevremeno je bila gost kod voditeljke Sanje Marinković i tom prilikom je pričala o idealnim muškarcima. Sanja je svoje gošće upitala koji su muškarci najbolji, a Vesna je bez razmišljanja odgovorila ''polovni muškarci'' odnosno ''second hand muškarci'' kako je sama rekla.

"Sigurna sam da su najbolji 'second hand' muškarci. To znači da su iza sebe imali bar jedan brak i da imaju decu. Sve živo su isprobali i ne moraju da vježbaju na meni, rekla je Vesna pa dodala: "Muškarci koji se nikada nisu ženili mogu biti jako problematični, umiju da udave i da upropaste odnos. Oni teže savršenstvu i to sve može da ode u lošem smjeru, zato smatra da su 'second hand' muškarci najbolji", rekla je de Vinča.

Vesna je nedavno priznala da ima penziju od 300 evra, ali i biznis plan koji treba u budućnosti da razvije.

"Rešavala sam porodične, ostavinske rasprave. Imam čak i varijantu da se bavim investiranjem. Na tom prostoru gdje je kuća moje majke u Budvi, praviće se zgrada. Imaću nekoliko stanova, koje ću izdavati. Pored moje penzije koja je 300 evra, baviću se i investicijama. To mi je biznis plan u budućnosti. Mi u familiji već 28 godina jurimo nulu i naša nula je velika. Dok platimo sve troškove, putovanja, približavamo se uvek nuli. Nekad brže, nekad sporije. To je u stvari život. Život je bogatstvo, naporan je, ali divno ga je živeti", poručila je Vesna za "Blic" i otkrila šta je sve ove godine posetila od destinacija.

"Bila sam na Tasosu i bilo mi je predivno. To je jedno čudesno ostrvo. Nakon toga sam otišla u Budvu, ja sam Budvanka po mami. Ali sa druge strane, mnogo volim Srbiju i Grci nisu bolji zavodnici od naših Srba. Pored svih teških situacija koje smo imali, bolje živimo od većine Evrope. I dalje u sebi imamo osmeh i šalu. Bitno je da se okružimo lepim devojkama, momcima, ljudima. Promena je bitna da bismo ostali mladi, lijepi, zdravi", zaključila je Vesna de Vinča.