DA SU SE TATA I BRAT PITALI, PRIJE BIH SE RAZVELA! Sanja Marinković progovorila o bivšem mužu!

Voditeljka Sanja Marinković je priznala da je imala dogovor sa bivšim mužem čim su počeli da se zabavljaju

Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial

Voditeljka Sanja Marinković i Aleksandar Uhrin stavili su tačku na svoj brak nakon 10 godina, a kako je voditeljka jednom prilikom istakla, ona je učinila sve da ova ljubav opstane.

"Kada smo počeli da se zabavljamo, rekla sam mu: Molim te, ako ikad odlučimo da se rastanemo, neka to bude prije nego što počnemo da se mrzimo. To smo i ispoštovali", rekla je voditeljka "Magazina In".

Sanja i Aleksandar su se razveli 2021. godine, a voditeljka je otkrila da je imala podršku porodice dok je razmišljala o toj odluci.

"Da se moj tata pitao, i da se moj brat pitao, trebalo je i ranije da se razvedem. Nagovarali su me na to jer su prije mene vidjeli da nemam više sjaj u očima. Moj personaliti se promijenio. Nije više bilo te harizme, sve je bilo drugačije. Kasno sam se vjenčala. Strahinja se rodio, pa sam se tek posle toga udala, sa idejom da to bude za cijeli život. Do poslednjeg atoma snage pokušavala sam da moj brak bude priča o kakvoj sam maštala", rekla je Sanja jednom prilikom.