KONAČNO OTKRIVENO ZAŠTO JE SERIJA "SABLJA" OTKAZANA: Objavljen i datum svjetske premijere

Dugoočekivana serija "Sablja" trebala je da krene sa emitovanjem 24. februara na RTS-u, a onda je bez previše detalja taj datum pomjeren. Sada se zna i zašto!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Serija "Sablja" takmičiće se u kategoriji dugog formata na Kanskom festivalu serija, objavili su danas organizatori tog najprestižnijeg svjetskog festivala. "Sablja" je jedna od osam serija iz cijelog svijeta koje su odabrane za ovogodišnju glavnu takmičarsku selekciju festivala koji se održava od 5. do 10. aprila.

Svoju svjetsku premijeru serija će imati 8. aprila 2024. u Velikoj dvorani "Limijer" u prisustvu glumačke i autorske ekipe, a nakon prikazivanja na ljetnjim festivalima, naći će se i pred gledaocima Radio-televizije Srbije.

Glavne uloge u seriji tumače Dragan Mićanović, Milica Gojković, Ljubomir Bandović i mladi Lazar Tasić. Reditelji serije su Goran Stanković i Vladimir Tagić, a scenaristi Dejan Prćić, Marjan Alčevski, Maja Pelević, Vladimir Tagić i Goran Stanković. Produkciju serije, za koju je ideju dao RTS, potpisuju Radio-televizija Srbije i "This and That Productions".

Iako je prvobitno najavljeno da će prva epizoda biti prikazana 24. februara, RTS je kasnije saopštio da će gledaoci blagovremeno biti obaviješteni o novom terminu. Nova domaća serija priča o ubistvu srpskog premijera Zorana Đinđića uskoro stiže na male ekrane, a prvi zvanični trejler je privukao veliku pažnju domaće, ali i svjetske javnosti.