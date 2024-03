PORODILA SE ŽENA OGNJENA AMIDŽIĆA! Upoznali se na snimanju njegove emisije, sad postali roditelji - Mina rodila SINA!

Mina Naumović i Ognjen Amidžić postali roditelji!

Izvor: Instagram/callmenaumi

Mina Naumović, supruga srpskog voditelja Ognjena Amidžića, porodila se danas u jednoj beogradskoj bolnici.

Porođaj je prošao u najboljem redu i Ognjenova ljepša polovina i koleginica Mina, na svijet je donijela dječaka. Mini je ovo prvo dijete, dok Ognjen iz braka sa manekenkom Danijelom Dimitrovskom ima sina.

Amidžić je prije nekoliko mjeseci ovako komentarisao vijest da stiže beba:

"Ovo smo baš i željeli i čekali i desilo se, šta reći. Bukvalno presrećan sam. A sa druge strane, ja sam malo sujevjeran, ne volim previše da pričam, samo da bi sve bilo okej, Uvijek sam za da sačekamo da znamo da je sve u redu, ali od ovoga nema ništa bolje, kruna ljubavi i odnosa", rekao je Ognjen.

Mina Naumović se povukla s malih ekrana nakon saznanja o trudnoći, dok je Amidžić istakao da će mu ona pružiti podršku i iza kamere.

"To je ona odlučila, ja sam podržao. Mislim da je bolje da se posveti tome i da bude u miru. Pomaže mi mnogo i pomagaće mi iza kamere vezano za emisiju. Samo da se ne slika, kaže, gdje ću ja sad sa stomakom, pa kako raste, da to ljudi gledaju", rekao je on. Pročitajte i ko mijenja Minu u emisiji!