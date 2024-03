NINA SENIČAR PONOVO TRUDNA! Lepa srpska glumica čeka drugo dete sa slavnim američkim glumcem

Nina Seničar saopštila je da je ponovo u drugom stanju.

Izvor: BauerGriffin/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia

Jedna od najlepših srpskih glumica Nina Seničar saopštila je da je trudna!

Srećne vesti Nina je podelila na svom Instagram profilu slikavši se u uskom braon kombinezonu koji je njen stomak istakao u prvi plan.

"And just like that... Beba broj 2 stiže", napisala je glumica ispod fotografije, a čestitkama se nije nazirao kraj.

Podsetimo, ovo je Ninina druga trudnoća budući da ima četvorogodišnju ćerku Noru Grejs koju je dobila iz ljubavi sa poznatim američkim glumcem Džejem Elisom.