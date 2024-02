"JA SAM JEDINA ŽENA KOJA JE MUŽU OSTAVILA STAN POSLE RAZVODA" Pevačica šokirala voditeljku, ona se rasplakala u programu

Neda Ukraden progovorila o razvodu od bivšeg muža, Jovana Jeremić počela da plače

Voditeljka Jovana Jeremić ugostila je u Jutarnjem programu pevačicu Nedu Ukraden koja je pričala o svom životu kao nikada do sada, ali i o razvodu od Milana Bilbije.

Pevačica je u Jutarnjem govorila o početku svoje karijere, kada se u 16. godini na nagovor drugara iz gimnazije prijavila na audiciju na radio Sarajevu, ali i krahu braka sa proslavljenim rediteljem.

"Moja karijera je prevazišla očekivanja i on to nije mogao da prevaziđe. Tuđe poglede, udvaranja, ali i zaradu. Ja za Novu godinu dobijem honorar koji je kao njegova polugodišnja plata. Teško je nekom svom ko treba da ti bude saradnik da se izvinjavaš. Ili što si ostao na snimanju do 3 ujutru. 'Gde si dosad?' Tu rečenicu kad čujete - bežite iz veze i braka", rekla je Neda u Jutarnjem i otkrila da je nakon svega toga usledio razvod.

"Mi smo se razveli da ne bi stvarali ružnu sliku, to erodiranje ličnosti i dostojanstva je nešto što ne podnosim. Misliš da sam ovakva, onakva, nađi bolju, široko ti polje. Ne treba mi ništa, izašla iz stana koji je sud meni dodelio kao i dete.

Ne zanimaju me ni kvadrati… hoću da kažem, i mimo svega, razvod svaki je ružan, ali treba zadržati dostojanstvo. Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan. Sud je meni dete dodelio dete. Od svakog nastupa sam ja ulagala. Svaki razvod je ružan, bilo je groznih reči, ali treba zadržati dostojanstvo zbog deteta. Zauvek smo ostali prijatelji, nikad ružno ne bih rekla o njemu iako znam ja njegove mane. Bio je jako dobar čovek, intelektualac u jednom svetu u kom je primitivizam bio na snazi. Kad se ponovo oženio, doživeo je traumu, nesreću, bio je u komi 40 dana. Svim sredstvima sam mu pomagala, htela sam da moja ćerka ima oca kojeg toliko voli", rekla je Neda, nakon čega je Jovana Jeremić počela da plače i rekla:

"Sve vas razumem".