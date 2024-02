SMUVALA BIVŠEG MANEKENA, PA SE ISTETOVIRALA Milica Todorović pokazala koji dio tijela je "obilježila"

Milica Todorović odlučila je da se istetovira, a na društvenim mrežama je objavila snimak iz studija.

Pjevačica Milica Todorović nedavno se našla u žiži komentarisanja kada je u javnosti isplivala vijest o njenoj novoj vezi. Lijepa Milica je smuvala majstora za tetovaže obrva Lazara Granića i već dva mjeseca uživa u srećnoj vezi. Lazar je bivši maneken i iz Novog Sada je, a mediji navode da su se smuvali nakon što je došla na tretman kod njega.

Todorovićeva je novu romansu nedavno i potvrdila, a sada je odlučila i da se istetovira.

Pjevačica izgleda nikad srećnije, a na Instagramu je podijelila snimak iz studija za tetoviranje. Bila je jako uzbuđena zbog tetoviranja, sudeći po njenim objavama, a crtež na koži je odlučila da nosi nalazi se na donjem dijelu njene noge.

Lazar je Milici priredio iznenađenje za Dan zaljubljenih, čime se ona pohvalila na društvenim mrežama - objavila je veliki buket crvenih ruža uz poruku: "Srećan Dan zaljubljenih", te pjesmu "Love Is In The Air".