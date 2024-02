ĆERKU DAVAO DRUGOVIMA DA IH ZADOVOLJI I SVE JE GLEDAO S UŽITKOM: Na sahrani žene nije je prepoznao pa počeo da je ZAVODI

Fara Foset i Rajan O'Nil imali su ljubavnu priču koja je postala popularnija i od njih samih!

Naime, ovaj glumački dvojac postao je omiljeni par širom svijeta, ali malo ko je znao šta se dešava iza njihovih zatvorenih vrata, a istina je bila surova... Rajan je nosio titulu najpoželjnijeg, dok je Fara bila lepotica o kojoj je cijeli jači pol sanjao.

Bili su Anđelina i Bred Pit u njihovog vremena - prekrasni seks simbol i Holivudski šmeker - što je trajalo dok se u njihov život nije uvukla droga, prevare i porodične svađe.

Rajan je rođen je u Los Anđelesu 1941. godine. Majka mu je bila pozorišna glumica a otac pisac i scenarista. O'Nil se bavio boksom u školi prije nego što je počeo da glumi u TV serijama. Ubrzo je dobio ulogu u seriji "Gradić Pejton", poznatoj kao prvoj američkoj sapunici emitovanoj u udarnom terminu. Ta uloga mu je donijjela i skok na filmsko platno, baš kao i koleginici iz serije, Miji Farou. Bio je dva puta u braku: prvo sa američkom glumicom Džoanom Mur, sa kojom je imao dvoje djece. Sa glumicom Lej Tejlor-Jang imao je sina Patrika.

Sa druge strane, Fara je karijeru počela krajem 60-ih godina u serijama "I Dream of Jeannie ", "Flying Nun" i "Partrids Family". Godine 1973. udala se za glumca Lija Mejdžorsa u čijoj je seriji : "Six Million Dollar Man" nekoliko puta i gostovala. Kada joj je karijera krenula, producenti Aron Speling i Leonard Goldberg angažovali su je u tada popularnoj TV-seriji "Čarlijevi anđeli" u kojima je zarađivala tada basnoslovnih 10.000 dolara po epizodi. No, njenom suprugu se nije sviđala njena stalna zaposlenost, pa je 1977. godine napustila seriju, kojoj se kao gost, ponovno vraća nakon sudske parnice sa producentima. Brak sa Lijem je okončan 1979. godine kada je počela izlaziti sa Rajanom O’Nilom, sa kojim je proživjela 17 burnih godina.

Ove glumce je obilježio njihov odnos isprepletan skandalim, više nego uloge. Naime, smatrali su da je njihova ljubav bila sudbonosna, a jedno u drugo su se zaljubli pri prvom pogledu.

"Kada sam je vidio, sve divlje u trenutku je iza­šlo iz me­ne. Nikad joj nisam bio nevjeran," rekao je u jeku svoje popularnosti, dok je Fara o njemu pričala:

"Bila sam toliko očarana njegovom pojavom da nisam razmišljala ni o čemu drugom u tom trenutku," opisala je susret s Rajanom.

Njihova veza je trajala od 1979. do 1997. godine, a potom od 2001. do 2009, kada je Foset preminula od raka.

Pravu istinu o njihovom odnosu i njegovom karakteru je kasnije obelodanio njihov jedini zajednički sin.

Kako je bio na odličnom putu da postane velika glumačka zvijezda, s obzirom na to da je na početku karijere odigrao ulogu u filmu "Ljubavna priča", koja mu je donijela nominaciju za Oskar, ali i ulogu u jednoj od naj­po­pularnijih sapunica ikad, "Gradić Peyj­ton", Rajan O’Nil ipak je propustio priliku najviše zbog divljeg karaktera. Posle razvoda, dok nije upoznao Faru, njegova kuća je postala sinonim za lu­de zabave i orgije uz alkohol, seks i drogu. Film­ska zvezda je tada ljubovala s Bond djevojkom Ursu­lom Andres i jedva punoljetnom Me­la­ni Grifit, s kojom ga je u krevetu pro­našla sopstvena ćerka!

Preko njegovog kreve­ta prošle su i Barbra Strejsend, s kojom se upoznao na sni­manju filma "What’s Up, Doc?", dizaj­nerkom Dajan von Fur­stenberg, pjevačica Dajana Ros, glumica Džoan Kolins, bivša žena pjevača Roling Stonsa Bjanka Džeger, spisak je predugačak....

A onda se 1979. dogodio susret koji mu menja život iz korijena - upoznaje fatalanu glumicu Faru Fosit. Već na prvom sastanku su se ljubili satima, sve dok im usne nisu poplavele.

Fara je u to vrijeme bila jedna od naj­popular­nijih glumica, zvali su je seks-bomba, a uloga u seriji "Čarliejevi anđeli" Teksa­šan­ku s dugom pla­vom kosom učinila je fantazijom svih muš­ka­raca.

Zlatni par, kako su ih zvali, nikad se nije venčao, ali zato što to Fara nije htjela. Kada su 1985. godine dobili sina Redmonda, njihovoj sreći ni­je bilo kra­ja, ali ni tada se Fara nije vidjela kao go­s­­­pođa O’Nil. Niti je Rajanova ćerka Tatum nju mogla da zamisli u ulozi maćehe, čak je uslovila oca da bira između njih dvije.

Ve­­za s Farom Fosit je trajala 17 godina, do 1997. godine, Nakon što mu je 2001. dijagnostifikovana leukemija (koju je uspješno prebolio), zbližio se s djec­om (nikad u potpuno­sti), ali i s Farom, koja je ubrzo nakon toga oboljela od karcinoma de­be­log crijeva.

Iako je govorio o tuzi ko­ju osj­e­ća za­to što “ona umire i niko ne može da je spa­si” - i u to­­me su se vidjele zle na­m­jere.

Tako je sin Grifin re­kao da je sa­žaljenje tek trik i Rajanova želja da se dokopa glumičinog testamenta. Čak je tvrdio da mu je otac ljubomoran na njenu bo­le­st!

- Kad je Fara obolela, sjećam se da je vikao: “Ne, ti ne umireš, ja umirem! Ja imam rak!” A ja sam mu rekao da to nije u redu jer je već pre­bolio leukemiju. On je najveći ego­centrik kojeg možete da za­mislite - rekao je Grifin.

Fara Fosit je poslednje dane svog života provela pod uticajem najjačih ljekova, pa je imala poteškoće i da prepozna svoju najveću ljubav. Skoro tri godine se borila sa rakom slijepog crijeva, koji je metastazirao na jetru. Preminula je 26.6. 2009. godine, a tada je Rajan O'Nil daju izjavu u kojoj je pisalo:

– Otišla je. Sada je s majkom i sestrom i Bogom. Volio sam je svim srcem. Tako će mi nedostajati. Bio sam uz nju u njenim poslednjim trenucima i rekao sam joj koliko je volim. Sada je na boljem mjestu – rekao je O’Nil, koji je imao želju pred Farinu smrt da se i zvanično vjenčaju, ali nisu uspjelu da stignu, bolest je munjevito napredovala.

Mada, u Rajanovu tugu je malo ko povjerovao...

Da u tome ima istine, do­kazao je i sam Rajan koji je na sahrani voljene Fare svoju ćerku Tatum pozvao na piće jer je ni­­je prepoznao! Osim toga, dan nakon sahrane snim­ljen je u igrama na plaži s mlađanom plavušom! Ali, očigledno ga je Fara Fosit poznavala bolje nego iko pa mu je u testamentu ostavila - ništa!

Američki glumac, najpoznatiji po ulozi nominovanoj za Oskara u filmu "Ljubavna priča iz 1970", preminuo je u decembru 2023. u 82. godini. Uzrok smrti nije objavljen, ali je O'Nil oboleo od hronične leukemije 2001. i raka prostate 2012. godine.

Njegov sin je rekao da je Rajan O'Nil „holivudska legenda. Tačka".

Užasan odnos prema djeci

Ali 1970-ih je O’Nil, osim sa ženama i drogom, muku mučio i sa ćerkom Tatum koju nije mogao da smiri pa joj je, da bi je zainteresovao, ponudio sara­d­nju na filmu "Mjesec od papira". Deseto­godiš­nja dje­vojčica je za svoj je debi dobila Oskar kao tada najmlađa glumica u istoriji! To bi za svakog roditelja trebalo da bude najveća sreća, ali ne i za Rajana. Nije mogao da sakrije ljubomoru što je za isti film njegova ćerka nagrađena, a on nije. U napadu ljubomore tu­kao ju je, verbal­no zlostavljao, a čak je je i ocrnio re­kavši da se “toj lijenčini posrećilo i da sada misli da je nešto napravila”!

Njegov odnos prema dje­ci je bio toliko grozan da joj je, kako je Tatum navela u au­tobiografiji, otac, i to kad je imala samo 11 godina, prvi ponudio kokain, baš kao i bratu (Gri­fin se još nije riješio zavisnosti, a 1990-ih su i nje­ga i Rajana uhapsili zbog posjedovanja dro­ge i lje­kova)! A navodno su je i na svakodnevnim žurkama u očevoj kući njegovi prijatelji se­k­s­u­alno iskorišćavali a da on nije ni trepnuo! Čak šta više! Hranio je ego ljubavnim afe­rama kojima vi­­še niko nije znao broj i nije mario za potomke.