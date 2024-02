OGLASILA SE LEPA BRENA NAKON ŠTO SE PJESMA "LUDA ZA TOBOM" ORILA SANREMOM:Imala samo JEDNU RIJEČ za Zlatana Ibrahimovića

Fudbaler Zlatan Ibrahimović se na ovogodišnjem Sanremu pojavio na bini uz pjesmu Lepe Brene "Luda za tobom", a sada se pjevačica oglasila tim povodom.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Proslavljeni fudbaler Zlatan Ibrahimović, ponovo se pojavio na Sanremu i opet napravio šou. Ovog puta orkestar ga je dočekao pjesmom Lepe Brene "Luda za tobom". Brena je pokazala koliko je ponosna zbog fudbalerovog gesta, te ja na Instagramu podijelila snimak sa prestižnog festivala, a uz to je kratko poručila: "Maestro", napisala je ona na instagramu uz Zlatanovu sliku sa Sanrema.Photo Set as poster photo

Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa

Na prošlogodišnjem Sanremu Zlatan je izašao uz pjesmu Nade Topčagić "Jutro", a Nada je sada istakla da mu njena pjesma ipak omiljena. "Super, neka je izašao sa Breninom pjesmom. Nadam se da će sledeći put izaći sa nekom trećom. Znate kako, on voli pjesme sa naših prostora, od naših izvođača, a moja pjesma mu je bila najdraža. On je to i rekao, rastao je uz pjesmu "Jutro je". Proslavio je 500-ti gol uz tu pjesmu, bila sam mu na rođendanu... Ali voli i druge pjesme. Kada sam bila na njegovom rođendanu, vrlo me je iznenadio, voli recimo pjesmu i od Ane Nikolić "Sandale", voli i Daru Bubamaru, Halida Bešlića... Sve sluša. Ima raznolik muzički ukus. Ne osjećam se izdano, bitno je da bude pjesma sa naših prostora. Nek dođe i neko drugi na red, a ne samo ja"; rekla je Nada kroz smijeh.

Pogledajte kako je sve izgledalo na Sanremu: